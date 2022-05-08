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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳Savannah2座、 馬鞍山新港城L座等

社會 20:39 2022/05/08

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

40幢大廈納強檢，涉將軍澳Savannah2座、 馬鞍山新港城L座等

政府今日（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處以下40個指明地方的人士，須於5月10日或之前接受核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，包括荃灣祈德尊新邨 A 座、將軍澳 Savannah 2 座、 馬鞍山新港城 4 期 L 座等。

40幢納入強制檢測大廈：

  • 1. 牛池灣彩雲(一)邨長波樓
  • 2. 屯門友愛邨愛信樓
  • 3. 粉嶺牽晴間 3 座
  • 4. 荃灣祈德尊新邨 A 座
  • 5. 沙田愉翠苑愉禮閣
  • 6. 將軍澳茵怡花園 7 座
  • 7. 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
  • 8. 藍田藍田邨藍暉樓
  • 9. 油塘油麗邨盈麗樓
  • 10. 沙田廣林苑茂林閣
  • 11. 馬鞍山銀湖‧天峰 3 座
  • 12. 牛頭角振華道22號振華苑
  • 13. 觀塘瑞寧街 24-50 號瑞寧 樓
  • 14. 觀塘協和街 303 號協威園 A 座
  • 15. 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
  • 16. 土瓜灣美景街36號安和園 安福大廈
  • 17. 長沙灣保安道 18 號喜雅 2 座
  • 18. 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 19. 深水埗荔枝角道 159-161 號榮達樓
  • 20. 沙田華翠園 23 座
  • 21. 屯門安定邨定福樓
  • 22. 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 23. 青衣偉景花園 3 座
  • 24. 天水圍天恒邨恒健樓
  • 25. 天水圍天頌苑頌臺閣
  • 26. 荃灣祈德尊新邨 B 座
  • 27. 青衣長康邨康豐樓
  • 28. 鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣
  • 29. 柴灣富景花園 6 座
  • 30. 沙田禾輋邨富和樓
  • 31. 慈雲山慈愛苑愛勤閣
  • 32. 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 33. 將軍澳 Savannah 2 座
  • 34. 油塘油麗邨仁麗樓
  • 35. 慈雲山慈康邨康秀樓
  • 36. 柴灣富景花園 1 座
  • 37. 馬鞍山新港城 4 期 L 座
  • 38. 藍田滙景花園 15 座
  • 39. 鑽石山富山邨富禮樓
  • 40. 秀茂坪曉麗苑曉晴閣

點擊即看強制檢測公告詳細名單及檢測日子。

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記者：鄧凱文

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