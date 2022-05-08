【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳Savannah2座、 馬鞍山新港城L座等

▲ 40幢大廈納強檢，涉將軍澳Savannah2座、 馬鞍山新港城L座等

政府今日（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處以下40個指明地方的人士，須於5月10日或之前接受核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，包括荃灣祈德尊新邨 A 座、將軍澳 Savannah 2 座、 馬鞍山新港城 4 期 L 座等。

40幢納入強制檢測大廈：

1. 牛池灣彩雲(一)邨長波樓

2. 屯門友愛邨愛信樓

3. 粉嶺牽晴間 3 座

4. 荃灣祈德尊新邨 A 座

5. 沙田愉翠苑愉禮閣

6. 將軍澳茵怡花園 7 座

7. 牛池灣瓊山苑瓊碧閣

8. 藍田藍田邨藍暉樓

9. 油塘油麗邨盈麗樓

10. 沙田廣林苑茂林閣

11. 馬鞍山銀湖‧天峰 3 座

12. 牛頭角振華道22號振華苑

13. 觀塘瑞寧街 24-50 號瑞寧 樓

14. 觀塘協和街 303 號協威園 A 座

15. 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

16. 土瓜灣美景街36號安和園 安福大廈

17. 長沙灣保安道 18 號喜雅 2 座

18. 長沙灣凱樂苑凱碧閣

19. 深水埗荔枝角道 159-161 號榮達樓

20. 沙田華翠園 23 座

21. 屯門安定邨定福樓

22. 荃灣石圍角邨石翠樓

23. 青衣偉景花園 3 座

24. 天水圍天恒邨恒健樓

25. 天水圍天頌苑頌臺閣

26. 荃灣祈德尊新邨 B 座

27. 青衣長康邨康豐樓

28. 鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

29. 柴灣富景花園 6 座

30. 沙田禾輋邨富和樓

31. 慈雲山慈愛苑愛勤閣

32. 牛頭角牛頭角下邨貴新樓

33. 將軍澳 Savannah 2 座

34. 油塘油麗邨仁麗樓

35. 慈雲山慈康邨康秀樓

36. 柴灣富景花園 1 座

37. 馬鞍山新港城 4 期 L 座

38. 藍田滙景花園 15 座

39. 鑽石山富山邨富禮樓

40. 秀茂坪曉麗苑曉晴閣

點擊即看強制檢測公告詳細名單及檢測日子。

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記者：鄧凱文