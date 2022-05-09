消息：譚志源樂意協助李家超施政　陳茂波賀詞藏去留？

▲ 譚志源。（資料圖片）

超高票當選的候任特首李家超，首務是組班，屬「第二把交椅」的政務司司長花落誰家？政圈盛傳有三大熱門，包括競選辦副主任譚志源、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞。

雖然有熟悉譚志源的友人認為，譚未必有意再加入熱廚房，但最新的消息卻指，經過幾星期的合作後，譚志源似乎樂意協助李家超施政，至於是加入政府，或出任行政會議成員，則未可知。有政圈中人表示，譚志源曾做過特首辦主任、政制及內地事務局長，如果他再次返回政府，相信是出任司長。

同為紀律部隊出身的鄧炳強、曾國衞，深獲中央信任，是北京希望栽培的對象，屬政壇明日之星。

▲ 陳茂波。（資料圖片）

至於財政司司長一職，財爺陳茂波昨日的賀詞，亦令人揣測他將留任。陳茂波說，「在新一屆政府領導下，踏入新的里程、展開新的篇章。讓我們一起同心合力，在國家的支持下，推動香港朝更美好的未來前進，建構一個更蓬勃發展、更公平公義、更關愛共享的社會。」有官場和政圈中人注意到，「讓我們一起同心合力」這句，似乎是暗示，他有意留下來，與李家超一起合作。

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