【當選特首】新華社促李家超把握三大施政方向　為港再創新猷

▲ 新華社發表時評促李家超把握三大施政方向。（陳靜儀攝）

李家超高票當選第六屆行政長官，官媒新華社發表時評，促其勇於擔當作為，把握三大施政方向，統籌解決改革、經濟發展和安全，將良政善治落到實處，為香港再創新猷。

評論指出，勇於擔當作為，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，是中央和香港社會對治港者提出的明確要求。

評論強調，發展是香港立身之本，指近年來，受修例風波和疫情打擊，香港出現增長乏力、失業率上升、部分企業營商信心受挫等現象，而產業結構單一、貧富懸殊等深層次矛盾，仍有待解決，「提振增長動能，破解深層矛盾，推動經濟盡快復甦，是新一屆管治團隊義不容辭的職責使命。」

評論續指，如何抓住國家十四五規劃、粵港澳大灣區等重大機遇，滿足國家所需、一展香港所長，切實提升香港競爭力，是新一屆管治團隊必須認真回答的課題。又要求管治團隊積極履行憲制責任，堅決維護國家主權、安全、發展利益等。

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責任編輯：林曉君