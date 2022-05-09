【封區檢測】深水埗保安道豐盛居下午4時起圍封 受檢人士晚上10時前須檢測【不斷更新】
社會 16:04 2022/05/09
本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。
【16：00】
政府下午4時起圍封深水埗保安道373號豐盛居強檢，政府目標是在明日上午約8時完成此行動，受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。
【08：30】
葵涌葵芳邨葵信樓上午約8時30分完成強制檢測行動，1,080名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
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責任編輯：TOPick港聞