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【封區檢測】深水埗保安道豐盛居下午4時起圍封　受檢人士晚上10時前須檢測【不斷更新】

社會 16:04 2022/05/09

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。(譚以諾攝)

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【16：00】

政府下午4時起圍封深水埗保安道373號豐盛居強檢，政府目標是在明日上午約8時完成此行動，受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。

【08：30】

葵涌葵芳邨葵信樓上午約8時30分完成強制檢測行動，1,080名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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責任編輯：TOPick港聞

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衞生署 衞生防護中心 強制檢測 疫情 葵涌

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