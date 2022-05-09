【驚險遊戲】女童危站14樓窗邊猛搖窗花　目擊者大驚：意外發生一切就太遲

▲ 女童在14樓窗邊玩耍，相當驚險。

即使留在家中，父母都要時刻留意小朋友的安全。有居於觀塘順利邨的網民在社交平台群組上載短片，見到對面一名女童在14樓的單位露台窗邊玩耍，不斷爬高爬低，甚至大力搖晃窗花，相當危險。

有網民在facebook「順利邨Shun Lee Estate」群組上載了一段24秒的影片，見到一名看似小學生的女童，穿著白色家居服，爬到露台窗花前玩耍，蹲下身窗中間攀爬到窗左邊，突然停下來，再將左手伸到窗外，大力搖晃窗花。其後，她更站起來，繼續狂搖窗花。

其後，樓主指，涉事地點為利祥樓的14樓，再上載了一條18秒的短片，片中為同一女童，全程站在露台窗花邊走來走去玩耍。樓主指，「你家中小朋友好危險啊！請多加留意。真係有意外發生一切就太遲了！」，而在影片中的目擊者說，

痴線㗎！利祥樓有個𡃁妹喺窗邊玩，如果冇整好啲窗，一嘢就跌咗落街，真係痴線㗎啲家長！

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不少網民都懷疑有人獨留兒童在家中，但有眼利網民卻見到女童所在單位有其他人在，但就沒有理會女童的行為。有網民亦認出，該單位的窗花為40多年的原裝鐵柵，慶幸窗花夠堅固，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳