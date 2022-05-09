【COLLAR成員】COLLAR顏值排行榜　仙氣擔當Candy+Ivy躋身三甲

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR人氣高企，廣告、歌曲作品陸續推出。

8位COLLAR成員的人氣、樣貌、歌藝等也不時成為網民討論的話題，最近就有網民在連登討論區內以「淨係純粹講個樣生得靚唔靚」來為8位成員的樣貌作排名！

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第8位 WINKA

擁有紮實唱功的WINKA向來被公認為COLLAR當中的「唱歌擔當」，更被指最有機會成首位推出個人單曲的成員。

WINKA被評為樣貌排名第8，「雖然鍾意你性格同歌聲，對唔住，物競天擇，你係要排最尾，期待你出solo 」。

同時有部份網民大表反對，直指Winka膚色白、而且具文青氣質，只是現在造型不適合她而已。

在參加《全民造星IV》前後，WINKA留有一頭長髮，只是在正式出道後才換上短髮造型，有網民指她與日本特攝劇《超人》（《咸蛋超人》、《奧特曼》）中的達達星人「撞樣」，不過WINKA以高EQ回應，獲網民大讚有回應大方智慧。

【女團COLLAR】WINKA被取笑與外星人撞樣 陳泳伽高EQ回應：係個好兆頭！

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第7位 Gao

隊長Gao自出道後予人型格、硬朗的感覺，她在這個排行榜中排名第7，網民寫道：「個鼻真係搞唔掂，又扁又大而且個樣唔夠威嚴，其實冇咩隊長格。女版Lokman，但個氣場同Lokman爭太遠」。

網民留言：「佢真係好撚樣衰 鼻大又短 眼又醜」、「包尾啦佢 啲海報影到個個勁靚 得佢救唔到 勁核突」。

但其實也是現時造型「出事」，以前在參賽時阿Gao造型較可愛，不少網民表示希望有關方面可以讓她變回以前造型。

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第6位 Ｍarf

身為《全民造星IV》冠軍、廣告商寵兒的Marf排名第6，當中的評價為：「2000 line入面最樣衰，睇落最老既一個 不過造型夠個人風格，辨識度幾高 喺呢一點佢係幾聰明」。

Marf的一頭眉上瀏海令人印象深刻，有傳花姐也是因為這個髮型而更加留意她。事實Marf向走型格路線，在台上跳唱時更散發強大魅力。

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第5位 SoChing

留有齊瀏海的「蘇師兄」SoChing不時都被指與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）「撞樣」。

而在這個排行榜中排名第5的她再被提到與Jeremy相似：「五官唔差，但比例有少少怪 側面+露齒笑有少少似Jeremy。不過算係偏童顏，少女感幾夠，一開始睇唔出係96」。其實So Ching身材均稱，而且有少女味道具陽光氣息。

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第4位 Sumling

來到排行榜的中間位置，第4位是屬於36歲、隊中最年長的成員Sumling。Sumling擁有fit爆身形、上鏡的外貌、輕熟女的魅力，被網民稱為「女人的天花板」。

Sumling獲得的評價是：「女人味幾足既樣，不過睇落有少少cool、親和力唔太夠，算係一個靚女」。

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第3位 Ivy So

20歲、身高163cm的Ivy So被粉絲稱為「仙氣擔當」，與Candy同憑精緻樣貌並列COLLAR的「門面擔當」。

網民把她到入第三名：「好似係連登仔最喜愛Collar成員？五官唔錯，係顴骨比較高，下巴比較短 係靚女，嗯」。另外，也有網民讚Ivy充充滿親和力。

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第2位 Day

Day在《造星IV》面試時曾自稱「香港Jennie加Lisa」引起爭議，之後解釋︰「我話自己似Jennie同Lisa，係啲人咁講，唔係我自己講！」她更被傳媒封為「女版姜濤」，大賣青春活力、可愛。

Day成為第二位也不令人意外，網民寫道：「我唔係太識評佢個樣，講真佢成個輪廓，用標準審美角度既話唔會係靚女但視覺上佢不折不扣係一個靚女。佢生得好有味道，尤其是對眼同個嘴，係會勾人嗰種有少少富江既感覺，係會令男人為佢傾城、為佢死嗰種」。

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第1位 Candy

「Collar樣貌排行榜」的第一位屬於Candy，網民對她的評價也相當詳細：「Viu係咪玩野，2000line個個都咁正。年紀大d嗰d唔係話唔好，但同神仙一拍埋一齊就即刻變陪襯。其實viu揀人係特登一半一半咁揀？Mirror又係咁

我第一次睇Collar第一首歌既mv，我最記得既就係Day同Candy。」

網民續指：「其實兩個各有味道，風格唔同好難分出勝負。就算喺我個人既角度黎講，兩個人喺我心入面既評分都係99.99同99.98既分別，嗰0.01既分別可能就係因為Call my name!入面有一個鏡頭我比Candy驚艷到 又或者可能只係0.01對氣質上既個人偏好。」

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