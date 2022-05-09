【MIRROR成員】鏡仔停工陪媽媽賀母親節　姜濤認證粉絲稱號叫媽媽做「奶奶」

▲ MIRROR成員母親節成員停工做乖仔陪母賀節，姜濤認證粉絲稱號叫媽媽做「奶奶」。

人氣男團MIRROR平日忙到爆燈，劇集、電影、廣告、MV、訪問等等的拍攝工作以外，接下來還要準備他們的首個紅館演出，但昨日（5月8日）是一年一度的母親節，再忙也要抽時間回家陪媽媽慶祝一下。

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姜濤認同姜糖

剛慶祝完23歲生日的姜濤，得知粉絲「姜糖」稱呼其母做奶奶後，在昨日貼出帶母親食飯慶祝母親節的照片時，標記上「#奶奶」，認證姜糖對媽媽的稱呼。

此外姜濤又偷拍母親對鏡頭擺Pose的短片，姜媽媽「自動波」不停換Pose，姜濤也感到佩服：「我媽比我還專業…」非常搞笑。

▲ 姜濤媽媽。（instagram圖片）

教主向教母獻吻

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）向「教母」送上蛋糕和獻吻，被兒子稱作「MyQueen」的教母冧爆，笑到「見牙唔見眼」。

而抽空和家人慶祝後，Anson Lo稍作休息又要投入工作：「輕鬆的一個晚上，充滿電，3小時後起床工作！」

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▲ 教主與教母。（instagram圖片）

Jer帶媽媽食日本菜

至於阿Jer（柳應廷）在其限時動態貼出媽媽收花的照片，「Jer媽」笑得開心，而大家的重點都放在媽媽身後的巨型阿Jer海報上。

而阿Jer除送花外，還帶母親去吃日本料理慶祝母親節。

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鏡仔位位有孝心

而有「巨龍」稱號的Stanley（邱士縉）貼出媽媽與侄女的照片，更幽默地謂：「今天係我嘅龍母誕，祝天下母親，母親節快樂！」

▲ Stanley媽媽。（instagram圖片）

Franike（陳瑞輝）則向媽媽送上名牌手袋，不過卻把媽媽的臉「打格仔」，Frankie解釋：「母親節快樂！保護返媽媽素顏先HAHA。」而Jeremy雖然未有公母與家人慶祝的照片，但他在限時動態放上自拍照，並祝大家母親節快樂。

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出名愛貓的AK（江𤒹生）上載愛貓「花花」的照片，並透露昨日是牠的19歲生日：「祝大家母親節快樂！另外我家老佛爺今日19歲生日，珍惜與你相處的每一天，希望你繼續健健康康，每晚繼續保持中氣，瘋狂大叫！」

▲ （instagram圖片）

《Elevator》跳舞版MV破13萬點擊

Edan（呂爵安）貼出他主演的電影《闔家辣》的宣傳影片，片段中Edan多次向「最辣的媽媽」梁詠琪（Gigi）高呼「I love Mommy」，令Gigi冧爆靠在Edan的肩膊。另外「妹控」Edan貼出與妹妹的貼頭照：「成功夾咗阿妹去做運動！」

此外，於愚人節推出新歌《Elevator》的Edan，在昨日推出了歌曲的跳舞版MV，半日破13萬點擊。