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【當選特首】李家超指已就重組架構細節與林鄭交換意見　今將到訪司法、立法及中央駐港機構

社會 10:50 2022/05/09

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候任行政長官李家超。（資料圖片）

李家超昨以1416支持票當選第6屆特首，行政長官林鄭月娥今（9日）會見李家超，2人會面後見傳媒。

李家超表示，兩屆政府交接工作很多，但時間緊迫，只有大約7個星期，所以感謝特首林鄭月娥今天安排會面，立即展開交接工作；又感謝林鄭月娥安排候任行政長官辦公室，讓其在當選當日下午已可馬上展開工作。

李家超提到，與林鄭月娥的會面，討論到未來幾星期的交界工作，包括架構重組、未來防疫抗疫工作走向，也有提及相關香港回歸25週年的慶祝活動。

他又感謝林鄭月娥在重組架構方面已做了詳細分析和計劃，自己也就某些細節與行政長官交換意見，亦感激她啟發，會先思考一下，候任辦同事會很快與行政長官辦公室同事商討細節。他又提到，稍後會禮節拜訪司法、立法機關，以及4個中央駐港機構。

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記者：黃小冰

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