【聲夢傳奇】炎明熹媽媽年輕時樣貌曝光　Gigi貼母女合照撒嬌：每天開開心心

▲ 炎明熹（Gigi）貼出與媽媽的合照。

炎明熹（Gigi）憑TVB節目《聲夢傳奇》而一夜成名，她較早前回內地參加《聲生不息》，相隔兩年後終於有機會與家人相聚。

炎明熹昨天（5月8日）趁着母親節貼出與媽媽的合照，更令年輕時的媽媽曝光，二人有如餅印般，長相非常相似。

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網晒母女合照

Gigi於社交平台發帖文並寫道：

#曬出媽媽年輕時的照片# 謝謝你成為我的媽媽，你陪我長大，我伴你永遠年輕美麗❤️親愛的媽媽我愛你，希望你每天開開心心，祝天下所有的媽媽#母親節# 快樂！

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回內地拍《聲生不息》

早前難得衣錦還鄉，Gigi坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」

Gigi的8歲妹妹日前在其網上直播內驚喜亮相，她指自己跟妹妹長得很像，笑言連自己也分不清兩姊妹的分別，「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯咗，真心覺得好尷尬！」

家人全力支持Gigi，就連年屆90歲的爺爺亦有捧場兼給予意見，她說：「佢有提醒我唱歌時個嘴打得唔夠開，爺爺以前喺戲班做，識得拉二胡同埋打鼓，佢咁留意我嘅演出，我覺得好感動。」

今次再與家人離別時，Gigi覺得百感交集：「本身諗住走唔會好似以前咁，因為我已經長大咗，但估唔到我仲係不斷咁流淚。」