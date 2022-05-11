【創業追夢】公關疫下謀出路狠下決心開cafe　一招吸引西班牙巴塞球隊邀合作宣傳

▲ 疫下各類宣傳活動取消，從事品牌公關的Ava及Rachel工作量大減，靜極思動，決心創業開cafe。

本地文青咖啡店星羅棋佈，要突圍而出不是容易的事，而位於上環太平山街的stain+ 可說是一個異數，背後由3位公關於今年初疫情爆發前成立，店內除了主攻本土產品和創作外，還有咖啡店的外牆成為大家的「打卡位」，更機緣巧合創造一個商業契機。

疫情下，各行各業都叫苦連天，從事品牌公關工作的人更是首當其衝，客戶的宣傳計劃一再改期，甚至無限期押後或取消，Rachel和Ava正是這年頭身在水深火熱的公關工作者，這一段日子相信她們永遠都不會忘記。

▲ stain+ 位於上環太平山街，與其他鄰近的店舖自成一角，儼如一個小型社區似的，店內有本地產品發售，甚至插畫亦有，採訪當日LeonLollipop的花貓插畫在這裏發售。（攝影：湯致遠）

Rachel說：「今年年初疫情爆發到高峰期，客戶的計劃相繼改期或取消，那段日子每日呆在家中，而我又和母親同住，我長期在家，她開始顯得有點憂心，在無計可思下我唯有硬著頭皮扮上班工作。Ava和我和心感疫情沒完沒了不是辦法，在聊天時於是想到我們認識一些懂得炒咖啡豆的朋友，何不因利乘便在instagram裏開設售賣咖啡包的網店？在當時而言，我們從來沒有想過日後會做著門市這回事。」

至於Ava則補充說道：「在instagram開設了網店不久後，其實我們一直以來都希望有個地方可以一起工作，碰巧朋友認識一位在太平山街擁有地舖物業的業主招租，這個地舖竟然又有著1樓，令我們萌生起開設咖啡店的念頭。哈......我們和很多港人一樣『諗縮數』，期望於1樓作為辦公室，就好像有著前舖後居的感覺，再引伸到可以在這裏開設工作坊，所以我們二話不說就立即租下這個舖位。」

▲ Rachel幸運地找上一位很好的烘焙師，所有有關於咖啡的事都由他負責，她笑著說：「有了他，我倆可以安心做其他要事。」（攝影：湯致遠）

當然成立一間咖啡店可不是一件簡單的事，其中烘焙師是最重要的一環。Rachel表示，她們很幸運找到一位有經驗的烘焙師，他本身在大型咖啡連鎖店裏工作，但礙於工作上沒有機會發揮，找他來到這裏，所有有關於咖啡的事情都由他來負責，例如採購咖啡豆和炒豆等工作，這方面她倆很信任他，在開舖時也少了一種顧慮。

疫情下更重視本地產品

言談間，Rachel和Ava笑面迎人看似事過境遷，但其實疫情期間她倆絕不好受，如意算盤亦未如前文所提及敲得響亮，例如樓上工作坊就因為限聚令而受阻，可幸的是她們有著樂天性格和清晰目標。

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Rachel說：「太平山街有著豐富歷史，鄰近有卜公花園，1894年在這裏發生了大規模的鼠疫，及後衍生出東華醫院。現在這裏像小社區似的，咖啡店鄰近的店舖全屬友好，而隨著疫情爆發，大家暫且將旅行作罷，愈發覺港人在這時刻對本地品牌重拾久違了的熱情，於是在構思咖啡店時，決定由內到外找來不少本土品牌合作。」

她指出，例如店舖傢俬來自長美工作室，他們用被人棄置的紅酒箱製造桌和椅子，至於引入的產品如茶包、香薰洋燭和寵物零食等都全屬於本地出品，每個品牌背後都代表著港人努力和奮鬥的故事，與太平山街悠久的歷史雖然看似沒半點關係，但其實是不同時空下同是港人在疫情下努力的故事。

▲ Ava（左）和Rachel（右）本身從事公關工作，在疫情下開設stain+ 咖啡店。（攝影：湯致遠）

由打卡聖地到商業合作

而說到stain+ 讓不少人認識，試問又怎可以不提它們的外牆？這一幅位於店外斜路定時會繪上不同插畫的外牆，刻下成了不少人到上環時認清stain+ 的不二印記，同時亦成了她們無心插柳的商機。Rachel說：「這裏只售咖啡，沒提供食物，誠然，原因是免卻了食物的損耗減輕了整體的經營成本，但我們明白到沒有食物這些可供打卡的元素，在今天經營咖啡店來說未免失色和少了宣傳之效，碰巧店外有一道前身是藍色的外牆，既然我主打本地創作，何不善用外牆找一些本地的插畫師或藝術家合作？一來可以為店舖帶來話題性，二來他們又多一個渠道可以發表自己的作品，於是頭炮找來好友兼且擅長繪畫貓的插畫師LeonLollipop，在外牆繪上其招牌式的可愛花貓，結果不用多說立時在社交媒體上廣傳。」

而這個本是無心插柳粉飾外牆的意念，竟然為stain+ 帶來商機，著實為Rachel和Ava辛苦經營下帶來無比的滿足和驚喜。

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Ava補充：「外牆的插畫會每三至四個月更換，LeonLollipop的作品成功，我們亦找來不同的藝術家合作，例如Bikuta Malamia等，但估不到的是這外牆陸續被不少品牌看上，並希望以此插畫形式宣傳她們的產品。當中包括來自新加坡的Love Bonito、美容品牌雪花秀和西班牙巴塞足球隊，意外地得到品牌垂青我們當時很開心，我們亦趁機會拉攏看似與商業無緣的藝術工作者與品牌合作，在互惠互利的情況下達至雙贏局面，就是我們stain+ 一直以來想做到的事情。」

記者：何偉雄