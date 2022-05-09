【靚太安樂窩】台籍港媽教中島吧台櫃收納大法　善用無印8款儲物盒打造整潔廚房

▲ 台籍港媽鄭太和大家分享如何善用儲物盒收納家中雜物，增加廚房空間。

想輕鬆下廚，一個井井有條的廚房是先決條件，不過大多數人都會因為廚房用品太多而無從入手去整理。從台灣嫁到香港的鄭太愛研究家居收納，小至冰箱，大至兒童房、客廳等位置的收納都相當有要求。最近，她就在個人Facebook專頁分享廚房中島小吧台櫃的收納。

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▲ 不同尺寸的檔案盒放在上層位置，而下層則擺放化妝品收納盒。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權轉發)

鄭太指廚房的空間最多只能容納兩個人，而中島暨小吧台櫃就容納了家中70%的糧食。因此，她建議盒子尺寸要符合櫃內高度，才可精準使用每一寸空間。她個人比較推薦無印良品的收納盒。因為尺寸及種類選擇比較多，如不同尺寸的檔案盒可收納五穀食物、PP化妝品盒則可收納較零散的零食。

PE儲物盒

中間用多個化妝收納盒的蓋當分層，上面散放著每天都要拿的咖啡膠囊，下層放一些茶罐墊底。

立式檔案盒(A4/寬)

可放梅子粉、油蔥酥、中式香料包、咖哩塊等細項。

立式檔案盒(斜口/A4)

可放米、麵等五穀，而且斜口設計方便拿取。

檔案盒(寬/1/2)

底層鋪一層吸水毛巾，玻璃容器亦可重疊收納。

▲ 所以雜物都可以放進不同尺寸的收納盒內，再整齊擺放。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權轉發)

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麵粉儲存盒 (2.2L)

可放中式澄粉、玉米粉、糯米粉、蕃薯粉、粘米粉等。

耐熱玻璃圓形保存容器

煲湯常用到的豆類、乾貨，如百合、淮山、蜜棗、南北杏、陳皮等。一目瞭然的收納展示，也能清楚的知道剩下的份量。因為使用頻率高，所以各別保存期限沒有特別標示，只要時常注意有沒有潮濕發霉或生蟲的情況產生即可。

魚尾夾

將用不完的調味料包裝袋口反折後，用白色魚尾夾夾起，全部直立排列，貼上自製的透明標籤寫明品項，拿取時就不用翻找，也不會忘記它的存在。

PP化妝盒(1/2橫型)

分類好所有的品項後，放進半透明的收納盒裡，貼上標籤紙，就可收好包裝的糧食。

以上內容及圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權轉發。

「鄭太的小宅家務收納」Instagram/「鄭太的小宅家務收納」Facebook

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責任編緝：張懿慧