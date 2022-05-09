【突然報喜】細數玩驚喜網上忽然報婚訊藝人　大S夠戲劇性湯怡最令人意外

▲ 邊個女星結婚最爆？

歌手吳業坤日前突然在社交平台上載與女友的合照並宣布婚訊，事前沒有公開透露過拍拖的坤哥，突然閃婚令不少網民非常驚訝！不過其實圈中有不少女星亦喜歡玩驚喜，突然在網上報喜宣布婚訊，絕對嚇你一跳！

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【坤哥結婚】濱口愛子吳業坤結識片段曝光 坤哥憑兩大優點抱得美人歸

大S

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲上年11月宣布離婚，不足4個月，大S突然在今年3月於網上發文宣布與舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚。而且，據知他們在發文前，已在韓國完成結婚登記，二人結婚消息震驚中港台娛圈，更引起多日在網上的熱烈討論。

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湯怡

藝人湯怡於2018年宣布結束與洪卓立的11年情，令不少人大感可惜。

及後，湯怡一直未有傳出戀情，豈料在2021年1月她突然在社交網晒出與麥秋成的婚照，宣布結婚兼有喜，雙喜臨門！由於當時不少人都覺得他們「大纜都扯唔埋」加上二人做足保密功夫，難怪婚訊傳出，令不少人相當意外！

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余香凝

余香凝於2018年宣布與拍拖3年多的陳家樂分手，當時有指疑她暗撻保險才俊，故二人終分手收場，不過陳家樂當時還力撐女方是好女仔。

直至2020年10月驚傳余香凝未婚懷孕，隨後，她終在個人IG上傳一張婚紗照，宣布跟圈外男友的婚訊，並寫下︰「餘生都會和你手牽手一起過每一天」非常甜蜜！

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周勵淇

周勵淇於2018年12月突然在網上分享老公的合照，並留言：「我們結婚了，進入人生另一個階段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享！」

據知，她當時與丈夫傅浤鳴在家人們的見證下按自己意願進行了簡約的婚禮儀式， 開展了人生新的一頁，由於事出突然， 同樣令網民感意外。

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