【正能量】好媽媽中風近十年感虧欠女兒　重入廚房拾母親角色：有返自信自尊

▲ 少娟中風已經近10年，接受訓練入廚房拾回母親角色。

為人父母向來不易，對於少娟來說亦是如此。本是家中事事過問的「事頭婆」，2013年的一場中風奪走了她行動的能力，也讓她覺得自己「為母失格」——那年女兒才9歲，仍是需要母親陪伴、照顧的年紀。失去行動能力已近10年，說起這些，她便淚如雨下，「似乎我嘅角色只剩下病人再無其他，係虧欠咗我個女。」

少娟在2年前加入基督教靈實協會的「舒筋樂活新里程」項目，除了接受治療之外，亦開始試着重拾清潔、煮飯等家務，更重要是重拾母親角色，如今為了煮一道蒸雞給女兒，她能在廚房忙碌半小時都不停，「複雜嘅菜式我整唔到，蒸啲嘢俾佢都好呀。」

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▲ 基督教靈實協會高級職業治療師譚曉茵幫少娟進行職業治療。（袁澍攝）

36歲家中跌倒 奪走行動能力

2013年突如其來的一場中風，是少娟的噩夢。那時她36歲，在家中突然跌倒，被女兒扶着坐下，再醒來時已經躺在醫院的病床上插着喉，左半身沒有知覺。這對少娟是一個重大打擊，原本是家中事事過問的「事頭婆」，卻一夜之間變成了無法移動的病人，「之後好多年，我就是早上起身被扶到梳化上，睇一日電視劇，等老公返來。時間對我來講，已經失去了意義。」

少娟並非沒有積極治療，中風後一路有做職業治療及物理治療，惟進展不大、情緒低沉。「我唔想成為佢（丈夫）嘅累贅。有時佢都會問我幾時先能好返，但我真的答佢唔到。」

更讓她意志消沉的是看見女兒天天長大，自己卻不能像普通母親一樣帶着她旅行。她說中風之前，每到周末就會和丈夫一起帶着女兒四處玩，然而病後她連帶女兒去樓下公園都成了奢侈。這種愧疚感慢慢發酵成焦慮和痛苦，「有時女兒遲咗返屋企，我會好擔心，唔知佢係咪有危險，恨自己咩都做唔到。」

參與學習小組 身體明顯改善

2020年初，少娟參與了基督教靈實協會的「舒筋樂活新里程」項目，開始出現了轉機；職業治療師協助下，少娟最先參與簡單的畫畫、家務學習小組，到了第二年，少娟便參與更高階的課程，要學會煮飯做菜。從每日只是癱坐梳化，到不時可以吸塵、做飯，少娟的情緒、身體恢復都有了明顯的改善，「有返做妻子、媽媽的身份，自尊心、自信心都慢慢返來。」漸漸地，過往在康復治療中只能站5分鐘左右的少娟，竟能支着自己在廚房忙碌半個鐘頭，「有次呀，我想做啲嘢俾阿女食，但又企唔到咁耐，咪想到將佢愛吃的娃娃菜、臘腸、雞放在一起蒸，都幾成功！」

自己的努力，加上治療師的悉心引導，少娟的情緒有了很大的改善。她更跟成為小組的助教，以每小時40元的津貼教導同路人如何畫畫、做家務，分享病後自我調節的經歷，去年更被選為計劃的「MVP」。

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記者：袁澍