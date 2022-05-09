【國際護士節】護士請纓照顧新冠長者　亞博設巴士站牌安撫腦退化病人

▲ 雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科資深護師李少蘭（右）、新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯（左）。（鄧凱文攝）

本周四為一年一度國際護士節，第5波疫情為本港護士帶來前所未有的挑戰。有護士主動請纓赴隔離設施照顧確診者，成為了病患與家屬溝通間重要橋樑，惟當見證臨終長者與家人以視像通話道別時，難免感同身受感觸落淚；面對患腦退化的染疫長者時，又要發揮創意安撫其不安情緒，特意在隔離設施內添置巴士站牌，陪伴想家的長者「候車回家」，等累了就陪伴返回病床吃飯再與家人視像通話，分散他們注意力。

▲ 老人科護士團隊在亞博館內設立「巴士站」，藉著讓長者「等巴士」而安撫他們的情緒。

創巴士站牌 佯裝「候車回家」

「已同主管講，如果有需要我，我隨時ready過去（隔離設施）。」大埔那打素醫院兒童及青少年科資深護師李少蘭於今年2月中，主動請纓赴北大嶼山醫院香港感染控制中心照顧確診病人，她哽咽憶述中心內一位長者半夜彌留，有一位年輕護士知道病人家屬或來不及見最後一面，故主動向家屬接駁半小時視像電話，其間家屬向該長者感謝其養育之恩，最後該名護士瑟縮一角感觸落淚。

新界東醫院聯網資深護師史綺雯3月時被調往亞博館社區治療設施，「疫情時每人都想盡一分力，而亞博好多老人家，終於有機會過去發揮專業。」

9旬婆婆速痊癒 成振作榜樣

她表示最難處理是患腦退化的染疫長者，因他們經常忘記自己身處何地及為何入院，醫護需連番解釋，為免長者四處游走以致跌倒，有時更要出動「善意謊言」，特意在亞博館內設置一個手製巴士站牌，假裝陪伴長者候車回家，等待一會後便跟長者說巴士或剛離開，勸長者返回床上吃飯或跟家人進行視像通話，以分散長者想出院的注意力。

史綺雯最難忘是遇上一名獨居的逾9旬婆婆，染疫入住亞博館後不時哀求醫護讓她回家，後痊癒返家，醫護仍十分擔心她生活，故主動安排長者離院支援隊於其離院初期為她送飯，數日後得悉她已活動自如自行買菜煮飯；婆婆的堅毅反激勵了史綺雯：「往後我有咩事，都要好似婆婆咁快企返起身。」

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記者：鄧凱文