【逆齡星媽】盤點圈中母女姊妹花　林明禎媽媽穿吊帶裙似少女【多圖】

▲ 圈中四對最強「母女姊妹花」逐對數。

昨日（5月8日）是一年一度的母親節，不少藝人趁住節日公開與媽媽合照，感謝母親的愛意。有其女必有其母，圈中有多位凍齡星媽保養得宜，似姊妹多於母女，一起細數四對最強「母女姊妹花」！

林明禎

馬來西亞女神林明禎因工作未能返回馬國慶祝，她晒出與媽媽視像以及姐弟為母親慶祝的相片，56歲林媽媽穿上粉藍色吊帶裙，少女味十足，其中一張與林明禎姐姐林詩枝及囡囡三代同堂的合照，說外孫女是其女兒也有人相信！

林明禎試過與媽媽一條裙兩份著，毫無違和感，難怪網民封她為「最強凍齡星媽」，「美魔女」稱號絕對實至名歸。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

Marf

COLLAR成員Marf（邱彥筒）以19歲之齡參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，成熟外貌兼備有跳唱才華，以大熱姿態贏得冠軍。

上月她分享為媽媽慶祝生日的相片，雖然相片質素「鬆郁矇」，但已看得出Marf媽媽非常年輕，而且打扮時尚，拍住Marf似姊妹多於母女，連隊友也大讚又young又靚！

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

胡定欣

視后胡定欣昨日在社交平台分享與母親大歎美酒慶祝的相片，二人手拿酒杯對鏡自拍，以紅色和桃紅色「姊妹裝」上陣。

兩母女髮型與身形相近，可見胡媽媽凍齡有方、狀態大勇，果然有其母必有其女。胡定欣同場加映晒出童年照，細細個酒窩已非常突出，招牌笑容萌到爆。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

邵珮詩

2014年三料港姐冠軍邵珮詩，不時分享母女合照，多次被網民大讚外貌年輕，似姊妹多過母女。

其實邵媽媽只有52歲，與邵珮詩相約20歲，二人不時一起做運動、打機、cosplay、行街、去旅行等，與母親關係似足閨蜜。