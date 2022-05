【正能量】少女手製銀包「表白」中風母親　使用數年先覺有洋蔥

▲ 收到愛女手製銀包,少娟多年來都跟身使用。(袁澍攝)

「失敗的母親」也許是少娟面對女兒時的心情,卻並非女兒對她的認知。少娟說女兒喜歡做皮革手工,曾在某年的生日自製了一個銀包送給少娟。她嘴上嫌棄銀包太硬不好用,卻當時即刻換上,這些年一直擺在身邊。而少娟不知道的是,這銀包的側面印着一行字,是寡言的女兒的心聲——「You are the best mom in the world.(你是世界上最好的媽媽)」【更多故事,見下一頁】

▲ 直到今年才發現,原來自己早已經獲得了女兒的肯定。(袁澍攝)

口說太硬難用 卻多年隨身

時隔多年才發現女兒留下的這句「表白」,少娟不禁感動落淚。她說女兒雖然言語不多,但心中對母親有很深的愛。自己過生日時,女兒會買上蛋糕給她驚喜,更與她合照留念。而每當自己做飯,喜歡外食的女兒便會推掉其他邀約,留在家中陪她用餐。

少娟找回的身份不僅僅是母親,她在靈實的項目裏也結交了朋友,重新擁有了社交生活。一群「同學」建立了聊天群組,不時分享自己的生活。有時這群人更會相約飲茶,談天論地,十分暢快。少娟說中風後,一直無心打扮,直到「同學」提醒才發現自己整個衣櫃都只有黑白色的衣服,「佢提醒我之後,我便去商場買咗其他顏色嘅衫褲,着返都幾靚。」

最初的少娟,用特製手托拉伸肌肉時,未到5分鐘已經大叫救命,「我恨不得剪爛佢!」而現在已經可以自己在家帶手托拉伸肌肉,「我應承咗阿女,自己會好返,遲啲帶佢去旅行。」

▲ 第一屆樂活勇士嘉許禮,少娟由基督教靈實協會行政總裁林正財頒發傑出樂活勇士大獎。(受訪者提供)

記者:袁澍