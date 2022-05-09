  • 27°C
香港時間 : 2022509日 (週一) 12:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】少女手製銀包「表白」中風母親　使用數年先覺有洋蔥

社會 11:37 2022/05/09

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

收到愛女手製銀包，少娟多年來都跟身使用。（袁澍攝）

「失敗的母親」也許是少娟面對女兒時的心情，卻並非女兒對她的認知。少娟說女兒喜歡做皮革手工，曾在某年的生日自製了一個銀包送給少娟。她嘴上嫌棄銀包太硬不好用，卻當時即刻換上，這些年一直擺在身邊。而少娟不知道的是，這銀包的側面印着一行字，是寡言的女兒的心聲——「You are the best mom in the world.（你是世界上最好的媽媽）」【更多故事，見下一頁】

直到今年才發現，原來自己早已經獲得了女兒的肯定。（袁澍攝）

口說太硬難用　卻多年隨身

時隔多年才發現女兒留下的這句「表白」，少娟不禁感動落淚。她說女兒雖然言語不多，但心中對母親有很深的愛。自己過生日時，女兒會買上蛋糕給她驚喜，更與她合照留念。而每當自己做飯，喜歡外食的女兒便會推掉其他邀約，留在家中陪她用餐。

少娟找回的身份不僅僅是母親，她在靈實的項目裏也結交了朋友，重新擁有了社交生活。一群「同學」建立了聊天群組，不時分享自己的生活。有時這群人更會相約飲茶，談天論地，十分暢快。少娟說中風後，一直無心打扮，直到「同學」提醒才發現自己整個衣櫃都只有黑白色的衣服，「佢提醒我之後，我便去商場買咗其他顏色嘅衫褲，着返都幾靚。」

最初的少娟，用特製手托拉伸肌肉時，未到5分鐘已經大叫救命，「我恨不得剪爛佢！」而現在已經可以自己在家帶手托拉伸肌肉，「我應承咗阿女，自己會好返，遲啲帶佢去旅行。」

第一屆樂活勇士嘉許禮，少娟由基督教靈實協會行政總裁林正財頒發傑出樂活勇士大獎。（受訪者提供）

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【母親節】有市民留家用膳減感染風險　花店檔主嘆生意較疫情前挫9成
17:35 2022/05/08
【母親節】有市民留家用膳減感染風險　花店檔主嘆生意較疫情前挫9成
【母親節】中式酒家茶市生意回復疫情前水平　蛋糕店應節產品售罄屬第五波疫情首次
18:16 2022/05/08
【母親節】中式酒家茶市生意回復疫情前水平　蛋糕店應節產品售罄屬第五波疫情首次
【驚險遊戲】女童危站14樓窗邊猛搖窗花　目擊者大驚：意外發生一切就太遲
今日 10:24
【驚險遊戲】女童危站14樓窗邊猛搖窗花　目擊者大驚：意外發生一切就太遲
【正能量】好媽媽中風近十年感虧欠女兒　重入廚房拾母親角色：有返自信自尊
今日 11:25
【正能量】好媽媽中風近十年感虧欠女兒　重入廚房拾母親角色：有返自信自尊

你可能感興趣

【母親節】有市民留家用膳減感染風險　花店檔主嘆生意較疫情前挫9成
17:35 2022/05/08
【母親節】有市民留家用膳減感染風險　花店檔主嘆生意較疫情前挫9成
【母親節】中式酒家茶市生意回復疫情前水平　蛋糕店應節產品售罄屬第五波疫情首次
18:16 2022/05/08
【母親節】中式酒家茶市生意回復疫情前水平　蛋糕店應節產品售罄屬第五波疫情首次
【驚險遊戲】女童危站14樓窗邊猛搖窗花　目擊者大驚：意外發生一切就太遲
今日 10:24
【驚險遊戲】女童危站14樓窗邊猛搖窗花　目擊者大驚：意外發生一切就太遲
兒童健康 爸媽心聲 銀包 蛋糕 中風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影