【靚太安樂窩】夫婦獨愛北歐簡約風單位　打造彈性房間配合子女需要

▲ 一家四口居住799呎九龍城啟德1號的單位。

小朋友總會隨著時間長大，喜好會有所不同，為了可以讓小朋友彈性改變其不同年紀愛好需要，設計師Aiden替户主的小朋友打造了可彈性改動的房間，把九龍城啟德1號的單位打造成北歐簡約風格，以符合户主簡潔整齊的要求。

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單位面積為799呎，3房連儲物室，户主一家四口連同傭人姐姐，以樓換樓形式，花1453萬購入九龍城啟德1號的單位。設計師Aiden指户主要求單位以北歐簡約風格為主，以及要簡潔整齊，因此Aiden以白色配搭木色的色調作設計，配搭上保持溫暖色溫以平行空間，令單位不會有侷促感。

大廳儲物櫃以簡約線條為設計，保持整潔的感覺，再配搭小量金屬及石材增加設計點綴，以提升設計格調，儲物櫃左右及下方亦增設了位置置物，增加儲物空間，大廳亦加設了燈槽，令整體光線變得柔和，再把原先的實木地板改用為木紋磚，耐用亦易於打理。

主人房為休息地，為了令空間柔和舒服，Aiden在床頭加入木紋特色牆，用木色增加溫暖感，另外為增加層次感，以闊身條子拼砌特色牆，Aiden指闊身條子會顯得大方及線條俐落，保持客人要求簡潔整齊。床頭板上也加入燈光效果，在晚間時也增添柔和氣氛。

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小朋友房方面，Aiden表示隨時間長大喜好可能會有所不同，因此傢私設計只用上小朋友喜愛顏色配搭上簡約造型，簡約造型令小朋友成長時顯得「耐睇」，保持簡潔易配搭的設計，另外亦建議日後只需更換床單被鋪及小飾物就能配合小朋不同年紀愛好需要，可以彈性處理小朋友的喜好需求。

設計師把儲物室改做工人房，把原有的奄門改用為趟門，因為奄門在開門時會有一定危險性，令空間更加狹窄之餘，亦不方便使用。趟門就可以解決危險、空間狹窄、使用的問題。

工程詳情：

設計及裝修公司：Aidentas Interior Design Limited，設計師：Aiden

裝修時間：3個月

總裝修設計費用約38萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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記者：蕭雅文