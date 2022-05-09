【自私鄰居】無品鄰居亂放鞋阻塞走廊　屯門街坊斥自私：乾淨自己污糟人哋

▲ 無品鄰居亂放鞋阻塞走廊，屯門街坊斥自私。

本港疫情未止，為己為人，市民都應注意個人及公共衛生。不過，近日有屯門街坊表示，其鄰居經常將鞋放在走廊，阻塞通道之餘，更有播毒風險，令她相當困擾。

事主日前向Facebook專頁「屯門友」投稿，指其鄰居經常將鞋放出門外的走廊，直言「好唔衛生，臭，好多細菌，好肉酸」。她多次向鄰居投訴，但對方置若罔聞，「投訴完轉頭又放返」，甚至有新搬來的住戶「有樣學樣」，同樣將鞋放走廊，更稱「人哋都係咁放啦，我只係放一陣啫，方便自己」。

▲ 事主分享鄰居經常將鞋放在走廊。（圖片來源：Facebook專頁「屯門友」）

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事主表示，由於自己在醫院工作，平時一向注意衛生，加上自幼母親的教導，不會將鞋放門外。她又指每戶都有露台，鄰居大可將鞋放於露台，惟「啲人明知係唔啱嘅嘢，見人哋咁做自己又做」。

她直斥鄰居的行為自私、欠缺公德心，「乾淨自己污糟人哋」。她曾多次向管理處投訴，但鄰居「聲大大話返呀邊度都係咁」，她亦不好意思為難管理處職員，導致事件不了了之，「我又唔係要扔走佢一隻鞋嘅人，但唔想容忍咁自私嘅人」。

帖文引起網民回應，不少人留言批評鄰居行為缺德，「咁樣真係好唔衛生，仲要阻住條路」、「太多這種人」、「幫佢清一清，大家鄰居嚟」。有網民又分享遇到同類情況，鄰居將鞋、嬰兒手推車，甚至大型包裹放在走廊，佔據公共空間。

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不過，亦有網民認為此舉沒有問題，「由人哋放啦，放唔正你門口咪算囉，放正你門口就話嘈姐」、「我啲鄰居都係咁，但我又覺得無咩，可能佢哋放到好整齊啦」、「香港地，其實放鞋係門口都好平常，只要阻唔到人就OK。如果啲鞋放到去人哋門口，咁就唔好啦」。

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責任編輯：羅嘉欣