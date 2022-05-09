【失而復得】聽障人士2萬元助聽器不慎跌入坑渠　 致電1823求助事隔5日奇蹟尋回

▲ 聽障人士遺失助聽器於坑渠，5日後奇蹟失而復得。

如果有貴重物品不慎跌入坑渠，你會怎麼辦？日前在觀塘裕民坊，一名聽障人士不小心將一個價值2萬元的助聽器，從馬路上的渠蓋空隙跌入坑渠。事主致電政府1823熱線求助，卻轉往留言信箱。5日後，正當事主心灰意冷之際，1823熱線職員竟回電表示會馬上通知渠務署派員協助，不消一小時，渠務署職員便抵達事發地點，事隔5日，竟然奇蹟撈起事主遺失的助聽器。助聽器失而復得，事主當然難掩興奮，在社交平台分享事件，感激1823熱線和渠務署職員幫忙。

該名聽障人士在Facebook專頁「公務員secrets」投稿分享，指自己於「5月2日在官（觀）塘裕民坊跌了部助聽器入坑渠」。他表示，雖然隨即致電政府一站式服務電話1823熱線尋求協助，惟熱線「一直唔通，叫我留言。」

5日後的5月6日下午，原本事主已有心理準備，自己價值2萬元的助聽器「凍過水」，詎料1823熱線竟回覆稱，會馬上通知渠務署派員協助。而渠務署亦反應迅速，半小時後告知事主會趕往事發地點協助，「不到半小時，渠務處來電話半小時後到裕民坊」。

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事主此時對能否找回失物，仍半信半疑，「我想到5天多數找不到，但試一試也好，馬上去裕民坊」。雖然事發後整整5日都毫無音訊，但僅一小時內，事情就急速戲劇性逆轉，「去到工作人員已到，馬上打開渠蓋，用工具將垃圾拉上來，拉了五六下，忽然有件銀色的東西在垃圾中，翻開真是我的價值二萬多元的助聽器。」事主最後表示，「真多謝1823及渠務處的員工幫忙，謝謝！」

該帖文獲數千網民讚好，有網民留言大讚「公務員如果做得好，雖然係應份，但係唔該都表揚一下」、「公務員中也有好人及盡心盡力為市民的」、「好事要表揚」。此外，也有網民建議寫信或電郵到有關部門，表揚參與協助的職員。

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不過，有網民批評，「渠務署效率快值得讚賞，但1823要4日後才有回應就有點過份了」、「政府成日肥上瘦下！請睇下部門基層員工工作，好辛苦，好人好事，只是本份」、「今次都算好彩啦！打1823根本（形同）遺言信箱，又冇人聽」。

有人則認為，這次幸好連續多日沒有下雨，事主才僥倖在遺失助聽器5日後，能在坑渠尋回。

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責任編輯：王明芳