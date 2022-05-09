【烏克蘭戰爭】8歲男童日記描繪戰火童年　祖父母離世一家三口受傷仍堅強過活

▲ 烏克蘭男童撰寫的戰爭日記令人心酸。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事尚未結束，其中飽受砲彈摧殘的烏克蘭南部港市馬力波（Mariupol），只剩下鋼鐵廠中仍有烏軍駐守，其餘地區已淪陷。當地一名攝影師在戰火中，發現一本疑由8歲男童所寫的「戰爭日記」，內容提及祖父母離世、更有屍橫遍野的圖畫，令人心酸。

據外媒報道，馬力波的攝影師Evgeny Sosnovsky近日在facebook上載了他所拍攝、一名當地8歲男童撰寫的日記，短短數頁文字加上手繪插圖，內容卻令人心酸。男童畫出被夷為平地的房屋與高樓，有建築物被火燒，地上更有不少倒臥的屍體。他亦畫上士兵持槍，後有坦克車和直升機。

祖父母戰火中離世

這名男童在日記中寫下「戰爭」二字，又稱馬力波為「心愛的城市」。他在文字中提及，自己的2隻狗、祖母和祖父先後離世。有時簡單幾句交代自己的情況，

星期天，我睡得很好，醒了過來，展露微笑，起床了。 今天我讀了25頁的書。然後，我的祖父去世了。

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男童亦有提及自己和38歲的媽媽、15歲的姐姐都受傷，需要自己洗傷口和換藥。「我的背上有一個傷口，皮膚被撕裂開了。姐姐的頭部受傷，媽媽手臂上的一塊肉不見了，腿上也有個洞。」

他又寫上，自己有一個女朋友Vika，是他們的鄰居，為人有趣，她的父母也是好人。另一天，男童又寫，「我像昨日一樣醒來，帶著微笑。順便一說，我的生日就快到了。」 而日記中亦畫了一群人圍著生日蛋糕，個個都面帶笑容，像在舉行開心的生日派對。

從男童的日記可見，他們一家人努力地躲避戰火，雖然艱辛，但男童仍非常正面積極面對每一日，令不少網民都大受感動。據悉，馬力波的圍攻已經持續2個月，市長表示，目前已有超過1萬名平民被殺，這個數字更可以超越2萬人。而俄軍一直阻止運送人道援助的車隊進入城市，試圖向外界隱瞞在當地發生的事情。

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責任編輯︰王明芳