【第五波疫情】傳染病醫生指須除口罩表列處所　可考慮進出人士要有快測陰性證明

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目中表示，相信本確診數字仍會上落，倡要求進出會除口罩的表列處所人士，需要展示快速檢測陰性證明。

曾祈殷表示，社區仍有傳播鏈，料確診數字仍會上落，維持100多至200宗左右，有時平穩、有時反彈，但認為未必會導致大規模感染，因第五波疫情下本港大部分市民已染疫，且接種率已較第五波疫情前已大幅提升。

對於元朗一間朗火鍋店的感染群組，曾祈殷說，除口罩進食已有一定感染風險，是次事件反映食肆的抽風及換氣系統很重要，而市民亦要確保自己打齊疫苗，指若只打兩針就外出食飯，萬一有隱性患者便會有感染風險；建議當局考慮要求市民若要進出會除口罩的表列處所，要出示快速檢測陰性證明，以減少感染機會。

他同時認為，涉事火鍋店有停業的需要，認為可停業一周，以便找出有沒有更多客人染疫，當沒新增個案及環境樣本持續陰性便可復業。

他又認為，當局再做較深入流行病學追蹤是好事，期望當局會實時交代較重要及值得關注的確診個案，提高市民警覺。

曾祈殷亦指，可以考慮取消熔斷機制，但若某些地區出現高傳染性及高致病性的變種病毒便要重啟；他又認為要堅持要求來港人士隔離及每天檢測的底線，以保護香港。

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記者：黃小冰