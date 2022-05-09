【東鐵過海】會展站開放日參觀市民興奮雀躍　鐵路迷讚海水綠主色有格調

▲ 港鐵公司今日(9日)在會展站舉辦開放日，讓公眾熟習新車站設施。(林宇翔攝)

東鐵綫過海段將於下周日(15日）通車，新建的會展站亦於同日投入服務。港鐵公司今日(9日)在會展站舉辦開放日，讓公眾熟習新車站設施。有一家四口鐵路迷表示，會展站用色特別，期待通車後過海會更方便。

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開放日分7個時段，共設5,600個名額，首個場次早上10時舉行，有市民9時許已到場等候。吳生一家四口到場參觀，其就讀中二的兒子是鐵路迷，最希望參觀月台，「一嚟有戰前炸彈，二嚟有東鐵線過百年歷史展出」，甚具特色。吳同學又大讚會展站用色有格調，十分配襯沿海的意境。家住九龍的吳生指，由於兒子於港島上學，認為開通後交通會更便利。

▲ 吳生一家到場參觀，其就讀中二的兒子是鐵路迷，最希望參觀月台。（蘇文軒攝）

前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰，今早亦帶同2名兒子到場參觀。他指2名兒子分興奮，而東鐵線開通受惠家住旺角東的他們一家，揚言開通之後會選搭。他認為戰前炸彈「一定要擺返係度」，以彰題歷史特色。

▲ 曾俊華政治助理羅永聰，今早亦帶同2名兒子到場參觀。（蘇文軒攝）

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，過海段通車後會審視乘客出行模式，整個東鐵線的可載客量能配合客流轉變。 被問到轉用九卡列能否應付人流，他說新列車服務使用新信號系統，可以按新時間表行駛，屆時列車服務會由原本3分鐘一班車，加快至2.7分鐘一班車，亦有空間作出提升。而港鐵會在繁忙時間在指定車站增加特別班次，疏導人流。

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記者：蘇文軒