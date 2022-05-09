【宣揚仇恨】網上群組宣揚殺警　警拘4男2女檢武器及毒品

▲ （警方圖片）

警方早前在網上巡邏，發現有本地激進組織人士在社交媒體上討論破壞社會安寧，策劃和討論涉及極端暴力主義的行動。當中包括利用利器刺死警務人員和政府防疫人員；如何購買和研究使用攻擊性武器，如電槍和弩等。甚至討論如何製造如炸彈的大殺傷力武器，嚴重危害社會公共安全和威脅市民的生命。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信表示，經調查後，鎖定該組織6名成員，包括群組管理人，前日（7日）展開拘捕行動，在全港多地拘捕4男2女（16至36歲），涉嫌干犯「煽惑他人有意圖傷人」、「發布煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「仿製火器的管有」及「管有危險藥物」罪。當中一名35歲男子相信是組織主腦，任職倉務員，另外5人包括16歲和19歲學生、36歲電腦技術人員、28歲保安員，和一名17歲無業人士。

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行動中並檢獲9部手機、一部手提電腦、2部懷疑是自製的弩和15枝箭、2支仿製槍械和一把匕首、及小量毒品。當中3名被捕人士將會被控一項「串謀煽惑他人有意圖傷人」罪，明日（10日）早上在東區裁判法院提堂，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

譚威信指出，調查顯示涉案激進組織在網上曾發出超過2,000條訊息，當中曾提及到：「武力的屠殺」、「大屠殺」、「大型的爆炸」、「要陪葬」、「劏頸」等字眼，亦曾討論如何購買、製造或使用攻擊性武器，包括弩和電槍，以及研究如何製造爆炸品。

警方強調會繼續在線上和線下保持高度警覺和巡邏，防範激進思想演變成本土恐怖主義的威脅，以確保市民安全。

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記者：曾秋文