【聲生不息】安崎演唱勁舞版《自作多情》　任女團隊長兼擁火辣好身材

《聲生不息》第三集於昨晚（5月8日）播放，內地歌手安崎（本名：陳雅馨）演唱周慧敏的經典作品《自作多情》，與李克勤演出的《傻女》對決。

安崎的演唱被讚高水準，又有人指歌曲較原版低俗。而安崎其實過往已經先後兩度加入女團，以舞曲方式演出對她應該不是難事！

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勁舞版《自作多情》

安崎以超貼身露腰短裙，唱出勁舞版《自作多情》。她在舞台上本來是穿著黑色西裝外套，然後就換成藍色羽毛裝，騷出事業線與美腿，十分搶眼。

她的演唱在節目中獲得46%得票率，較李克勤的54%得票率為低。

網民對她的演出各有看法：「感覺變咗kpop啲舞」、「係對件毛毛衫有d意見囉，大至上都好睇既，對眼好夠電力」、「先天問題廣東歌你真係好難要求佢唱得標青，純以舞功取勝」、「現在變成艷女的歌了」。

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兩度加入女團

安崎早在2歲時已開始學舞。在2018年，安崎參加《由你音樂榜》，並正式出道。後來，她與Hickey喜祺的其中三個隊友墨謠、上官喜愛、文哲參加《青春有你 (第二季)》，最終取得第六名，成為限定女團「THE9」成員，THE9官方微博更宣布安崎當選隊長。

▲ THE9

擁美好身段

在安崎的Instagram帳號內，不少也是她身穿性感服裝的相，低胸裙、泳裝應有盡有。而她在Instagram內也座擁超過19萬粉絲。

擁有好身材的安崎也因先後演唱過蔡依琳的歌曲，而被網民封為其接班人。

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