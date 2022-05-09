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【偷竊藏刀】涉超巿偷點心藏刀兼氣槍 無業男還押候精神報告

社會 13:27 2022/05/09

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

觀塘裁判法院。（資料圖片）

無業男涉於旺角超級市場偷取食品，並被發現藏有1把牛肉刀及兩枝氣槍，被控盜竊及管有仿製火器等共3項罪名，案件今（9日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請押後至5月23日，先索取精神報告，以決定被告是否適合答辯。

無業被告羅家良（41歲），被控1項盜竊罪，控罪指他於2022年5月7日，在旺角廣華街仁安大廈地下的惠康超級市場內，偷竊5包點心、2包檸檬茶及2包朱古力，總值214.5元，而上述物品為牛奶有限公司的財產。

被告另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器及1項管有仿製火器罪，控罪指被告於同日在惠康外的公眾地方，管有1把牛肉刀，並於同日在旺角東站A出口，管有仿製火器，即兩枝氣槍。

控方申請押後案件，先索取精神報告，以決定被告是否適合答辯。控方指被告過往曾有精神分裂症病歷，被告沒有保釋申請。裁判官應控方要求押後案件至5月23日，先索取精神科報告。

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記者：林育慧

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朱古力 旺角 盜竊罪 牛肉 罪案

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