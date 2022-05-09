【移民英國】40歲單身港男fb徵女伴移民英國　自稱英文差有財力︰唔想一人終老

▲ 港男徵女伴，一同移民英國，引起網民熱議。

近期移民英國成為港人熱烈討論的話題。有港男就在Facebook群組發文，徵女伴一同移民英國，只因「一把年紀人在外地唔想一人終老」，故想找女伴「相依為命」。他自稱40歲單身，英文差，但明言自己「有經濟能力」，承諾照顧女方。

雖然原帖文已關閉留言功能，惟帖文內容仍被其他網民截圖轉發，有網民直言，「如果佢覺得婚姻只係找一個可以讓自己吃得飽嘅人，咁佢揾錯地方，我唔相信香港女仔咁無知無能囉！」

該名40歲港男在Facebook群組「大埔人大埔谷」發文徵求女伴。港男表示自己是「大埔人」，想找同樣是「大埔人」的女伴一同移民。

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帖文內容中，該港男自稱「單身寡佬英文超差。想搵一個伴一齊去英國」。他又承諾照顧女方，「經濟能力方面妳無我有。我可以照顧妳（妳唔做嘢夠生活嗰種）」；並強調初衷是「因一把年紀人在外地唔想一人終老」。他又寫明，對方「最好同村長大」，「希望搵返大埔人相依同命」，並表示「我邊個國家都唔愛，只愛自己人生。」

發文者關閉留言功能，要求「有意者」私下聯絡。不過，有網民就將該帖文截圖轉發，並引起不少討論。或許有人認為條件頗豐，戲言道：「想問佢男男可唔可以？」、「麻甩佬啱唔啱」。有網民則嘲笑樓主語焉不詳，文字表達能力差，懷疑其目標，「可能係揾個工人」。

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另外也有人反諷「40歲有經濟能力單身，性格一定好好」。有人則直斥「你有冇搞清楚自己其實想要乜？你係想移民，想徵婚定係只想搵個伴逃避現實？」

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責任編輯：王明芳