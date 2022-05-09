【開心速遞】林凱恩為母圓夢參選港姐　Iris難忘與媽媽同年畢業齊戴四方帽

▲ 林凱恩當年參選港姐，原來是為媽媽圓夢。

無綫母親節特備節目《日日媽媽好》昨晚（8日）播映，由余安安、羅敏莊及鄭衍峰擔任主持，節目請來多位媽媽級嘉賓、藝員、「後生仔」及《聲夢傳奇》畢業生。

《日日媽媽好》的嘉賓包括炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）、何晉樂（Rock）、林君蓮（Kaitlyn）、潘靜文（Sherman）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）。

除「聲夢學員」外，還有林溥來（Patrick Sir）與太太關宛珊、黃建東與媽咪、林凱恩與媽咪、郭子豪、蘇韻姿、陳曉華、黃嘉雯、楊卓娜與老公及女兒、劉頌鵬、曾展望、林正峰及陳欣茵，分別以輕鬆、溫馨及感性的角度，與觀眾分享與媽媽的二三事。

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為母圓夢選港姐

2015年香港小姐「友誼小姐」得主林凱恩（Iris），近年憑《愛．回家之開心速遞》成功入屋。在《愛．回家》中飾演傻氣乖乖女的Iris，現實生活中亦同樣乖巧孝順，與媽咪情同姊妹的她，原來當年參選港姐是為了幫媽咪圓夢。

她透露：「我細細個已經覺得媽咪好靚，覺得佢後生時好有氣質。到我大個喇，就算我化咗妝，我企喺媽咪隔籬，啲人都係話我媽媽有氣質過我。媽媽同我講佢有諗過選香港小姐，但佢奈何要做嘢；媽咪以前讀中學時，又玩體操，又玩美術，我覺得佢（選港姐）其實應該勝任過我好多，佢更適合入呢行。」

Iris續指入行後，由於工作時間不穩定，與媽咪少了機會及時間見面，但二人感情反而更進一步。

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▲ 《日日媽媽好》

齊戴四方帽畢業

問到二人的難忘事，Iris指是與林媽媽一起穿上畢業袍。

原來林媽媽一直想圓夢讀大學，為了能與女兒同一年畢業，林媽媽更很努力用功趕進度，林媽媽說：「因為能夠同個女一齊戴四方帽影相，唔係好多人有呢個機會。」皇天不負有心人，林媽媽與Iris最終不但一起穿上畢業袍，更手牽手拍了畢業照。

對於與媽咪一起努力完成學業，Iris笑言感覺很有趣：「我哋讀書嘅時候身份係調轉㗎，我要寫論文啦，媽咪都要考試㗎嘛，但佢讀讀吓書會瞌眼瞓，咁我會看住佢，同埋叫佢『起身喇，冇時間喇，要交功課喇！』又會問住佢成績出咗未，感覺唔似兩母女、似同學。」

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母親的愛

林媽媽亦直指Iris比自己更像母親：「佢真係好孝順，佢會好緊張我，有時我冇聽電話，佢就問我做乜唔聽電話，你去咗邊咁？」

另一次令Iris難忘又感動的經歷，是與媽咪去日本旅行期間，因自己安排失當、行程排得太緊密，連累媽咪要吃便利店食物裹腹而感內疚，當時林媽媽一句回應，讓Iris暖在心頭：「我同媽咪講對唔住，因為我編排得唔好，搞成你咁。我媽咪就話，唔緊要喎，我覺得好好食，好開心呀。媽咪係我最好嘅旅行伴侶。」