【教唆強姦】男生涉教唆宿舍內強姦　恒大兩男生及保險經紀還押候訊

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恒大男生涉教唆同校1名男生及1名保險經紀，於宿舍內強姦1名女子，被控1項協助及教唆他人強姦罪，另兩人則各被控1項強姦罪，案件今（9日）於觀塘裁判法院提堂。3名被告暫時毋須答辯，案件押後至5月13日，等候認人手續及警方進一步調查，3名被告申請保釋被拒，其間還押警方看管。

3名被告陳海濤（18歲）、文偉倫（21歲），2人均為恒大學生，朱紹勤（21歲），報稱保險經紀。

陳被控1項協助及教唆他人強姦，控罪指他於2022年5月6日，在沙田恒生大學賽馬會住宿書院協助及教唆文偉倫及朱紹勤強姦X。文及朱各被控1項強姦罪，兩人被控於同日在恒大住宿書院某室強姦X。

控方申請將案押後至本周五（13日），以待警方進行認人手續及作進一步調查，並反對3人保釋，3名被告申請保釋被拒。裁判官應控方要求，將案押後至5月13日，其間被告還押警方看管。

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記者：林育慧