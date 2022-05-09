【至死不渝】不捨愛妻離世伴屍21年　深情丈夫終放手安葬︰你會再回家

▲ 泰國一名老伯不捨愛妻離世，伴屍長達21年。

夫妻都盼望能牽手走到人生終點，可是命運弄人未必能如願。泰國一名老翁因不捨愛妻離世，將載有其遺體的棺木放在家中，伴屍長達21年。直至近日他擔心自己年事已高，無法正式處理妻子的後事，終決定放手安葬，這個至死不渝的故事亦隨之曝光。

據英國《鏡報》報道，泰國72歲老伯Charn Janwatchakal居於曼卿區（Bang Khen），他21年來一直保留著妻子的遺體，將棺木放在家中，與遺體一起生活，假裝妻子還活著，一如以往每天跟她說話。

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撫棺與妻作最後道別

直至早前老伯因車禍受傷，曼谷基金會Phet Kasem人員帶著食物和水來探訪他，他擔心如果自己一旦去世，妻子將永遠無法得到正式的葬禮，於是向該會求助，娓娓道出故事。在基金會的幫助下，他終在4月30日將離世廿載的亡妻遺體火化，向摯愛正式告別，他稱這是「永恆的愛」。

從影片可見，老伯哭著幫忙將亡妻的棺木抬出家門，看到妻子的遺體不禁難過痛哭，撫棺作最後道別。他對妻子的遺體說：

孩子的媽媽，你只是去做點小生意，你會再回家的，不會太久，我保證。

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基金會人員陪同老伯領取其妻的死亡證明，才發現有紀錄顯示她的去世年份為2001年。原來老伯曾為妻子登記死亡證，因此他沒有妥善處理遺體一事，沒有被人發現，而未有對他採取任何法律行動。

高學歷卻下半生困苦

據知老伯擁有多個大學學位，包括泰國歷史悠久的朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）藥劑學位，他曾在泰國皇家軍隊擔任軍醫，而其妻生前曾在公共衛生部任職。他透露，自己以前和兩個兒子住在一起，但他們因未能阻止他留著媽媽的遺體，最終搬走了。

老伯獨居在一間簡陋的混凝土房屋，家中沒有電，只與鄰居共用水。家中沒有床舖被子，他只草草睡在水泥地上，生活條件惡劣。基金會為老伯修葺房子屋頂，也添置了新的床墊、毯子、枕頭等，生活環境大為改善。老伯也決定從重新開始生活，過遲來的第二人生。

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責任編輯︰王明芳