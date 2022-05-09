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【百大美女】譚仔姐姐獲推選入全球百大美女　與BTS成員JIN+山田涼介同入圍

娛樂 16:38 2022/05/09

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

譚仔姐姐獲推選入全球百大美女，與BTS成員JIN+山田涼介同入圍。

美國電影評論網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女」選舉，於今天（5月9日）公布最新提名名單，香港的入圍名單包括「譚仔女聲合唱團」副隊長彩燕姐以及女主持黃靜藍，與韓國天團防彈少年團（BTS）成員JIN（金碩珍）、日本男團Hey！Say！JUMP成員山田涼介等齊名！

TC Candler舉行每年一度的「全球百大俊男美女」選舉，連日來仍在宣布入圍名單。今日入圍的香港代表，有「譚仔女聲合唱團」副隊長彩燕姐！另外還有主持有線節目《靚女掃貨團》及《疫境中的餐桌》女主持人黃靜藍。

【夢想成真2022】MC $oHo & KidNey推hiphop文學作品　伙譚仔女聲合唱團rap出人生百味

（instagram圖片）

同日獲選入圍的，還有韓國天團防彈少年團（BTS）成員JIN（金碩珍）、日本男團Hey！Say！JUMP成員山田涼介、美國天后Miley Cyrus，以及憑電影《亞瑟：王者之劍》風靡全球的英國型男演員Charlie Hunnam等。

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被網民譽為「譚仔林青霞」的彩燕姐花了點時間消化這好消息，她表示：「煙雲（英文）網站我看不太懂，但我認得『TC』，意思是我們TamJai Choir（譚仔女聲合唱團）吧！後面的煙雲子（英文字）只懂『Can』。對！我們譚仔女團什麼都『Can』，有信心就甚麼都一定做到！」

MC $OHO & KidNey新歌MV點擊5日近28萬　譚仔女團想跟COLLAR學跳舞

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後來知道是入圍「全球百大美女」，彩燕更是喜不自禁：「這次真的是『夢想成真2022』，譚仔女團真的衝出了香港，『努力上位係呢鋪』啦！雖然大家也常常說我們煮的『美線』（米線）夠美味，但這些選美貌的比賽我會以平常心對待，很感謝支持者的愛戴，希望這次曝光能令更多人留意到我們的音樂。我們仍然會用作品說話，用心煮好米線！最後，我要感謝CEO Daren以及其他女團成員和同事的支持！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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