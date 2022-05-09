【超市大搜查】減肥口痕想食薯片　營養師推介4款低卡較健康之選

▲ 減肥口痕想食薯片，營養師推介4款低卡較健康之選。

減肥是一場持久戰，不少人減肥期間都會「口痕」想吃零食，但往往又怕有罪疚感。「Aranth 安曼註冊營養師」於Facebook專頁分享了4款較健康的薯片，熱量和脂肪都相對較低，注重健康的人士都可以放心進食。

「Aranth 安曼註冊營養師」於Facebook專頁分享分享了4款較健康薯片，點擊下圖即看：

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Mark & Spencer Reduced Fat Bacon Rashers

英國「Rashers」指為薄脆片，口感鬆脆且脂肪含量只有不到8%，其中飽和脂肪更低於1%，關注心血管健康人士亦可放心進食。

營養成分：72卡/包；1.4克脂肪

Mark & Spencer Reduced Fat Sour & Cream Chive

這款減脂薯片脂肪含量比起其他波浪薯片低30%，適合想選擇「真」薯片口感和味道的人士。

營養成分：187卡/包；8.1克脂肪

Popchips Potato (Sea Salt)

由於薯片不經油炸，而是加熱後使用高壓的膨化技術製成，因此脂肪及卡路里極低，並且不含防腐劑以及人工色素，天然健康。

營養成分：100卡/包；4.5克脂肪

Temole Avocado Chips (Sea Salt)

主要由牛油果及糙米組成，雖然脂肪率並非特別低，但超過八成都屬於健康的不飽和脂肪油脂，可以放心進食。

營養成分：140卡/包；10.6克脂肪

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攝取過多脂肪 或增加患心臟病風險

不過要食得健康，亦要留意分量。根據食物安全中心的資料，脂肪是高熱量的來源 (每克脂肪可提供 9千卡熱量 ) ，有助吸收脂溶性維他命 (即維他命 A、 D、 E及 K)。膳食中的脂肪可提供我們身體不能製造的必需脂肪酸。雖然脂肪可促進正常生長和發育，若進食適量的脂肪則可有助維持健康。不過，攝取過量也會引發健康問題。

市面上不少零食都含有反式脂肪，反式脂肪屬於不飽和脂肪，主要來自以氫化植物油為材料或用氫化植物油烹調的煎炸和烘培食品。牛和羊的奶和脂肪及其製品 ( 例如全脂牛奶及牛油 ) 含有小量天然的反式脂肪。

反式脂肪會增加人體內低密度脂蛋白膽固醇（即「壞」膽固醇），同時又會減少高密度脂蛋白膽固醇（即「好」膽固醇），除了可導致肥胖，更會增加患心臟病的風險，因此選擇零食時，亦應留意脂肪含量。

內容獲「Aranth 安曼註冊營養師」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊