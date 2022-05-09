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RubberBand聯同HKFO無懼風雨繼續開Show　6號獻唱《未來見》給亡母場面感人

娛樂 16:27 2022/05/09

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

RubberBand聯同香港節慶管弦樂團（HKFO）於母親節舉行第二場演唱會。（大會提供）

昨晚（8日）RubberBand聯同香港節慶管弦樂團（HKFO）於竹翠公園Wonderland舉行了第二場音樂會，連續兩天的觀眾也是冒雨支持，而6號@RubberBand呼籲：「雖然有雨但不怕，我們一齊集氣把雨推返上去！然後我都要集氣要大家企起身！」

RubberBand戶外音樂會6號與呂甜放閃　現場大合唱《未來見》：永遠記住這燈海

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Live by the Harbour

當唱畢《天連地》後，6號@RubberBand高呼：「好犀利！由《逆流之歌》唱到《天連地》，由新歌到舊歌，都見到你們如此鍾愛，堅實地支持著我們，RB真的好感動。剛剛《天連地》的畫面除了有你們之外，這也是我們很奢想的一幕，因為12年前推出的專輯《Connected》內收錄的這首歌，當中管弦樂部份是用音樂程式去做！等了多年，終於有機會和HKFO合作，整件事真的不容易。」

6號@RubberBand直言好想多謝場地：「因為寫《脫軌時刻》的時間，香港有好多音樂節，所以好希望未來疫情退卻後，有更多音樂節可以於戶外舉行，令更多樂隊或唱作人有更多地方和大家分享音樂。音樂會叫《Live by the Harbour》，這是我們無心插柳下想到的名字，由構思到一直做整個音樂會的時候，發現所選的歌曲都呼應這個主題，Live雖然是音樂會或現場演出的意思，但我們每一位都是Live（生活）by the Harbour，都在這個港口為生活去拼搏！同時RB好多謝每一位給了我們很多故事，創作了這十多年來陪伴大家的作品。」

RubberBand戶外音樂會天雨下開鑼　6號：感謝大家在風雨中陪伴我們

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6號憶起亡母

演唱會於母親節舉行第二晚演出，在特別的日子也令6號@RubberBand倍添感觸。演繹《未來見》時，於唱到最後因為憶起亡母更按捺不住掉下男兒淚。

唱畢歌曲更一度哽咽未能說話：「最後一段的ad-lib都唱不到，我想起了自己的母親，今日是母親節，想送剛剛一曲《未來見》給在場的大家和天下間的母親，無論她仍在，還是到了好遠的地方。送給大家，並祝大家在疫情下身體健康！因為自己和爸爸之前都確診，知道是不簡單的事，特別是老人家會好擔心。希望大家看顧好小朋友和老人家，讓我們一起戰勝這一場難熬的疫情時間。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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