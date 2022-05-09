【無禮播毒】小二兒除口罩向醫生狂咳當遊戲　媽媽斥同學疏遠是群體欺凌

▲ 媽媽認為，兒子除口罩向人咳嗽只是貪玩。

在疫情下，大人小朋友都要戴口罩保護自己和他人，故意向他人咳嗽，不但沒禮貌，更有機會播毒。不過，有台灣兒科醫生卻指，有媽媽帶小二兒子前來，男生一進診症室就除口罩向醫生狂咳，媽媽竟解釋這只是遊戲，更斥責同學因而疏遠兒子是群體欺凌。

台灣兒科醫生陳木榮在其facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」撰文，他表示，近日有一名小二男生前來看病，一進房內就拉下口罩向他大力咳嗽，當醫生想出言阻止時，媽媽就先開口。

媽媽表示，兒子經常拉下口罩向人咳嗽，覺得看見別人害怕的樣子很有趣和好玩。過去半年，他對全班同學都咳了一次，結果同學們都疏遠兒子，沒有一個人想跟他做朋友。媽媽卻覺得是全部同學聯合起來對付兒子，認為這是群體欺凌。

最新影片：

媽媽：他只是個孩子

陳醫生認為，好玩的遊戲有很多，這名小二生卻偏要玩對別人咳嗽的遊戲。陳醫生直言，自己戴著N95口罩，孩子的咳嗽對他沒什麼殺傷力。他原本想開口跟媽媽說些什麼的，可是媽媽卻一直維護兒子，令他決定閉口不言，

媽媽嘴上一直說︰「他就只是個小孩，他就覺得很好玩，他不是故意的。」

不少網民紛紛斥責涉事媽媽不管教兒子之餘，竟把錯都推到別人身上，「千錯萬錯別人孩子的錯」，直言這是「恐龍家長」，相比小孩的錯誤，媽媽的問題更大，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳