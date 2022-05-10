【兒童健康】兒童常側頭捽眼是近視警號　眼科醫生：三四歲開始認字要定期驗眼【內附護眼貼士】

▲ 眼科專科醫生建議當小朋友開始畫畫、寫字時，便需要定期驗眼。(iStock圖片)

近月學生終於回歸校園，不用在家對著屏幕上課，解放身心之餘，對眼睛健康亦大有幫助。眼科專科醫生龐朝輝指，學生在網課期間需要長時間使用電子產品，卻大多沒有安排適當的休息時間，再加上在家以近距離的視野為主等，種種因素都有機會導致近視加深，甚至令近視度數大幅提升。

在兩年多的疫情生活下，小朋友已習慣了網課，即使在學習以外，也很多時與電子產品為伴，龐醫生指如不適當使用的話，很有可能對眼睛健康造成影響。一般來說，眼睛在17、18歲時才大致發育完成，若在小朋友、青少年階段未能保護好眼睛，便有機會出現近視等問題。

龐醫生指，近年小朋友的近視有早發趨勢，以往主要集中在小學出現，現時幼稚園的四、五歲小朋友也有近視情況。除此之外，近年小朋友近視加深的速度加快，度數亦愈來愈深，500度已算是深近視。他說：「幾年前，覺得五、六歲小朋友有四、五百度近視好誇張，現在已經變得平常。估計跟近年網課學習、多用電子產品有關。」

▲ 在網課期間，小朋友需要長時間使用電子產品，有機會對眼睛健康造成影響。(iStock圖片)

睫狀肌疲勞

當眼睛近距離面對電腦屏幕，視綫經常來回於屏幕及書本之間，需不斷變換焦距，有機會引致睫狀肌疲勞。當睫狀肌過於疲勞又不能適當地聚焦時，便會出現眼睛疲勞、視覺模糊、聚焦緩慢、重影，甚至頭痛等徵狀。

當長時間使用電子產品時，令眼睛長期暴露在藍光的傷害之下，構成健康風險。龐醫生說：「大家都知紫外光對眼睛有害，而藍光是偏向紫外光的可見光，對眼睛也有相近的影響。」他指目前仍未有這方面的實證醫學研究，但已可肯定藍光會對眼睛造成傷害。

另一方面，很多人在使用電子產品時，不自覺地對著屏幕愈看愈近，當長時間觀看近距離事物時，眼睛會一直處於繃緊狀態，不能放鬆，久而久之便會形成近視。

及早察覺視野的變化，才能減慢近視的加深。龐醫生指很多小朋友太遲發現近視，驗眼時已經有一、二百度。「當小朋友看事物時出現側頭、捽眼、瞇眼、走到很近來看時，家長便要留意，這可能視野不清的警號。」他建議在三、四歲時，即開始辨認字樣、畫畫等，即看近的事物情況多了，便要定期驗眼。

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3個20護眼法則

護眼的大原則離不開「20、20、20」，即每20分鐘，看20公尺外的景物約20秒，便能放鬆眼睛肌肉。平日可多到戶外活動，增加看遠方景物的機會。在使用電子產品時記得要保持適當的閱讀距離，電腦屏幕約50cm、平板約40cm、手機則30cm。觀看電腦屏幕最舒適的高度，應與眼睛位置配合，以視線微微向下望為佳。

至於環境的光綫亦是關鍵，如房間的燈光需要跟電子產品屏幕的亮度一致。龐醫生指很多人喜歡睡前看手機，此舉對眼睛的傷害是加倍。「一來太近距離，二來是環境太暗，相對屏幕又太亮，對眼睛調節適應會更困難，傷上加傷。」他建議電子產品的屏幕可加裝防藍光貼，以減低對眼睛的影響。至於防藍光眼鏡的作用不大，因大部分鏡片只有約兩成多的防藍光效果。

坊間見有不少眼睛相關的營養保健產品，龐醫生認為小朋友毋須要特別服用，只需注意飲食均衡便可，如多食深綠色蔬菜、紅蘿蔔等，以吸收葉綠素、胡蘿蔔素，均是有益於眼睛。而經常聽到的花青素、藍莓素，這可能對視網膜、視覺神經等有幫助，如有機會紓緩黃斑病變等，但服用了不等於能夠避免這些疾病。

記者︰劉妙賢