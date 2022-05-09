【第五波疫情】今增223宗確診包括33宗輸入　元朗火鍋店累計11人染疫【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（9日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:42】

張竹君指，昨日確診的9個月大嬰兒，其早前在外地已確診，屬復陽個案，其糞便樣本驗出的病毒量高，ct值30。她又指，個案追蹤與年初有別，現時集中追蹤高危地方，如餐廳、學校，防止大型爆疫。她補充，火鍋店沒有環境樣本含新冠病毒，已要求餐廳進行徹底消毒，相信確診者透過短距離傳播。

【16:38】

張竹君指，元朗牡丹金閣尚品火鍋店累計有7位食客、1位食客的緊密接觸者及1位食客的同事感染，食客坐位多為餐廳的中間。今日確診的廚師沒有到其他餐廳工作。192位須強制檢測的食客中，138名已有陰性檢測結果；48名員工中44名已有陰性結果，1名確診，餘下3名等待檢測結果。

【16:35】

959位新冠病人在公立醫院留醫，昨日沒有病人危殆的個案呈報，1名病人嚴重，過去24小時有1名病人離世，89歲女性，沒有打針紀錄。第五波疫情至今48,872名病人康復。

【16:34】

至於爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋店有8名食客確診，均於5月1日上午用膳，另外1宗為確診者家人，亦有一宗為確診院舍職員的同事；再多一名廚師確診，累計11宗牽涉火鍋店的陽性個案，即看【下一頁】。

死亡個案方面，再增1人病歿，今波疫情累計共9134宗死亡個案，即看【下一頁】。

【16:30】

本港今增233宗確診，當中120宗屬核酸陽性、113宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達1,194,187宗確診。

當中33屬輸入個案，來自美國、新加坡、台灣、澳洲、印度、英國、泰國、南非等，其中19宗於機場確診、9人於檢疫酒店確診，確診樣本分別是隔離後第3或5日。

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記者：陳麗娜