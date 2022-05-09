【當選特首】李家超先後拜訪司法和立法機關　梁君彥：立法會將盡力確保政府順利交接

候任特首李家超，今日先後拜訪司法和立法機關，與終審法院首席法官張舉能，及立法會主席梁君彥會面。李家超強調，在資源上會絕對支持及配合司法機構，亦會與立法會議員加強溝通。

李家超今早會見現任特首林鄭月娥後，轉到終審法院與首席法官張舉能會面，獲張舉能親自在門口迎接。李家超逗留約半小時後離開，會面期間談及維護法治及司法獨立的重要性，又指在資源上會絕對支持及配合司法機構。

▲ 候任行政長官李家超（左），到立法會作禮節性拜訪，由立法會主席梁君彥（左）陪同參觀立法會會議廳。（陳靜儀攝）

他之後又到訪立法會，獲主席梁君彥宴請共進午餐。李家超形容，在完善選舉制度後，立法會審議工作有效率及實際，會面期間與梁君彥商議，未來官員與議員會加強溝通，包括在政策釐訂及措施出台前，確保香港在良政善治下做得更好。

對於當選後沒有提及言論自由等方面，李家超強調，香港的自由及權利已在《基本法》中充分列明及得到保障，形容有如新聞自由一樣，「已經擁有」和「在口袋中」，但強調新聞、言論及集會自由，並不代表是違反法律的自由。

他亦再次解釋，由於政綱篇幅限制，當中未有提及的並不代表他不關注，又指未來會重點落實政綱工作，繼續接觸不同人士及到地區聽取意見。

梁君彥則指，市民期望新一屆政府上任後，會全力以赴、馬上推動急切工作，包括早日與內地通關；會面期間，二人亦有討論如何加深行政立法關係，讓議員與下屆官員多接觸。

他續指，立法會將盡力確保政府順利交接，處理政府架構重組的相關立法及撥款程序，相信在現時立法會高效情況下，相關工作應無難度，但指亦要視乎現屆政府何時文件提交立法會審議。

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記者：鄧凱文