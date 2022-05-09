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【第五波疫情】爆疫元朗火鍋店多一名廚師確診　累計12宗個案

社會 16:37 2022/05/09

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生

第五波疫情持續，今（9日）增223宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，元朗「牡丹金閣尚品火鍋」店今新增一名廚師確診，共有12宗個案，其中9人當日光顧，有一宗為家人，一宗為院舍同事。

192名食客中，138人強檢是陰性；48位員工中，44位陰性，顧客是9人曾於5月1日去過，其中有一位是家居密切接觸者本身為家人是陽性，49宗顧客仍在等結果，48位員工是廚師，5月5日最後上班，可能是社區個案，5月8日喉嚨痛並快測陽性。

如果計番潛伏期好似長少少，5月1日番工，如果當日被惹到，5月8日喉嚨痛，當然有啲人係長少少，但5月6日至8日都在社區活動過，所以有機會社區感染。

張竹君指，食肆傳播集中5月1日早上，暫找不到環境因素導致傳播，相信都是短距離空氣傳播。

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記者：鄧凱文

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