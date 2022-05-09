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【拉筋提神】曾當國際學校體育老師　黃庭鋒教5招拉筋法助學童醒腦提神

17:38 2022/05/09

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黃庭鋒教學童鬆筋，復課5招助醒腦提神。

擁有中文大學體育系文學碩士的黃庭鋒，在未入行前是體育老師，曾在國際學校執教鞭兩年，雖然已離開教職多年，但庭鋒仍然關心一眾學生復課的情況。今次他就化身體育老師，親身示範「庭鋒復課5式」，教小朋友拉筋，放鬆筋骨及心情！

最新影片推介:

黃庭鋒中文大學體育系文學碩士畢業。（受訪者提供）

由年初開始，本港第五波疫情肆虐，中小學生開始停面授課轉為網課，直到上月19日中小學及幼稚園才陸續恢復面授，留家抗疫多時的小朋友，由於香港屋住環境所限，沒有太大空間活動，加上由爆疫開始遊樂場等設施都被封，久而久之筋骨開始硬化。

在新劇《OPM》中擔正在男主角，全套已在myTV SUPER上架。（ig圖片）

今次黃庭鋒就再次變身「阿Sir」，為TOPick讀者親身示範「庭鋒老師復課5招」，不單小朋友，家長都可以陪同一齊做，是一項很好的親子活動！動作非常簡單又容易，家中已經可以做到，如果做功課或溫習時感到疲倦，都可以試用拉筋方法來醒腦提神！

以下是「庭鋒復課拉筋5式」:

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形象正面的黃庭鋒，相當入屋，近日接連有新劇《OPM》及《雙生陌生人》上映，他為新劇四出宣傳，工作繁忙之餘亦不忘做運動，他坦言運動是他減壓方法之一，而本身很喜歡小朋友的他，在社交網有很多與小朋友開心互動的照片，其實是他的姨甥女，認真愛心爆棚！

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記者：陳麗薇

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