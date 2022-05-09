【MIRROR演唱會】騙徒賣假MIRROR演唱會門票被捕　經理人花姐：研究實名制可行性

▲ 一名20歲男子涉嫌售賣MIRROR假飛被捕。

人氣男團MIRROR將於7月假紅館舉行十場演唱會，公布消息後即掀起搶飛熱潮。MIRROR騷可謂「一飛難求」，MIRROR一眾成員亦分別叮囑樂迷不要購買黃牛飛，不要助長黃牛黨牟暴利。可是有傳演唱會門票最高炒至近44萬元一張，非常誇張。

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【消費陷阱】MIRROR開騷引門票網購騙局 警方籲網購應採貨到付款方式

當場被捕

昨日（5月8日）一名29歲女子透過網上向一名20歲蘇姓男子購買兩張MIRROR演唱會門票，並相約在長沙灣港鐵站交收。女事主向賣家付款一萬元後，發現門票為影印本，雙方繼而發生爭執。及後，男賣家取去6,500元現金後企圖逃去，女事主即時報警求助。

警員趕至並截停蘇姓男子，發生其身上有多4張疑偽造的演唱會門票，並當場起回6000元現金，最後警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」拘捕該名男子。

「研究實名制」

對於騙徒偽造並售賣MIRROR演唱會門票，經理人花姐（黃慧君）回覆TOPick表示：「希望大家用正確途徑買飛，杜絕奸商同埋黃牛。至於會否實名制買飛？一直都努力與各單位開會，商討成個購票流程的可行性。」

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