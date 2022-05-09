  • 26°C
香港時間 : 2022509日 (週一) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】騙徒賣假MIRROR演唱會門票被捕　經理人花姐：研究實名制可行性

娛樂 17:47 2022/05/09

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

一名20歲男子涉嫌售賣MIRROR假飛被捕。

人氣男團MIRROR將於7月假紅館舉行十場演唱會，公布消息後即掀起搶飛熱潮。MIRROR騷可謂「一飛難求」，MIRROR一眾成員亦分別叮囑樂迷不要購買黃牛飛，不要助長黃牛黨牟暴利。可是有傳演唱會門票最高炒至近44萬元一張，非常誇張。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

【消費陷阱】MIRROR開騷引門票網購騙局　警方籲網購應採貨到付款方式

當場被捕

昨日（5月8日）一名29歲女子透過網上向一名20歲蘇姓男子購買兩張MIRROR演唱會門票，並相約在長沙灣港鐵站交收。女事主向賣家付款一萬元後，發現門票為影印本，雙方繼而發生爭執。及後，男賣家取去6,500元現金後企圖逃去，女事主即時報警求助。

警員趕至並截停蘇姓男子，發生其身上有多4張疑偽造的演唱會門票，並當場起回6000元現金，最後警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」拘捕該名男子。

「研究實名制」

對於騙徒偽造並售賣MIRROR演唱會門票，經理人花姐（黃慧君）回覆TOPick表示：「希望大家用正確途徑買飛，杜絕奸商同埋黃牛。至於會否實名制買飛？一直都努力與各單位開會，商討成個購票流程的可行性。」

    點擊圖片放大
    +12
    +11

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春
17:39 2022/05/06
【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春
【MIRROR成員】姜濤坦言知陶傑虛火論　呼籲鏡粉勿買MIRROR演唱會黃牛票
18:13 2022/05/07
【MIRROR成員】姜濤坦言知陶傑虛火論　呼籲鏡粉勿買MIRROR演唱會黃牛票
【MIRROR成員】鏡仔停工陪媽媽賀母親節　姜濤認證粉絲稱號叫媽媽做「奶奶」
今日 12:01
【MIRROR成員】鏡仔停工陪媽媽賀母親節　姜濤認證粉絲稱號叫媽媽做「奶奶」

你可能感興趣

【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春
17:39 2022/05/06
【前夫的愛】張敬軒從MIRROR感受到年青創作力　軒仔發長文：勇敢前行不負青春
【MIRROR成員】姜濤坦言知陶傑虛火論　呼籲鏡粉勿買MIRROR演唱會黃牛票
18:13 2022/05/07
【MIRROR成員】姜濤坦言知陶傑虛火論　呼籲鏡粉勿買MIRROR演唱會黃牛票
【MIRROR成員】鏡仔停工陪媽媽賀母親節　姜濤認證粉絲稱號叫媽媽做「奶奶」
今日 12:01
【MIRROR成員】鏡仔停工陪媽媽賀母親節　姜濤認證粉絲稱號叫媽媽做「奶奶」
娛樂人物職業 Mirror 黃慧君 歌手 演員 偽造 演唱會 門票 長沙灣 港鐵

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影