【當選特首】李家超拜訪中央駐港機構　駱惠寧：全力支持依法施政

▲ 候任特首李家超下午3時抵達中聯辦，在正門獲中聯辦主任駱惠寧迎接，兩人抱拳拍照。（中聯辦網頁）

候任特首李家超下午禮節性拜訪四個中央駐港機構，包括中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港特派員公署，以及解放軍駐港部隊。

李家超下午3時抵達中聯辦，在正門獲中聯辦主任駱惠寧迎接，兩人抱拳拍照後隨即進入大樓。李家超逗留約半小時後離開。

中聯辦之後出稿，指駱惠寧與李家超進行了友好交流，又透露全體副主任和秘書長亦有參加會見。

駱惠寧形容，李家超高票當選，既是選委們的鄭重選擇，也是市民意願的集中體現；又指今次選舉讓廣大市民再次感受到新選制的進步性、優越性。

駱惠寧又指，香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期，國家「十四五」規劃綱要賦予香港重要功能定位，只要新一屆特區政府和社會各界人士把握好歷史機遇，發揮好自身優勢，就一定能夠實現更大作為，創造新的輝煌。

他又強調，中聯辦作為中央政府駐港機構，將一如既往貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅決維護《憲法》和《基本法》確定的憲制秩序；一如既往推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益；一如既往全力支持特首和特區政府依法施政，堅決保持香港長期繁榮穩定。

李家超離開中聯辦後，乘坐專車到達位於銅鑼灣維景酒店的國安公署總部，逗留約半小時後步出酒店，獲國安公署公署署長鄭雁雄揮手送別。

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記者：胡偉明