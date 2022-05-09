【情有獨鍾】19歲後生女甘心嫁無錢矮大叔　新郎憑一舉動奪芳心反擊網民

▲ 內地一名19歲女生嫁給無錢矮大叔。

能結成夫妻，另一半總有吸引人的優點。內地一名19歲女生選擇跟比自己年長逾10歲，而且其貌不揚又矮的男子結婚，別人看到男子的樣子，推斷女生一定是貪圖對方有錢才結婚。但事實不然，新郎不富有，只因一個舉動才成功奪取芳心。

新郎其貌不揚矮半個頭

綜合內地傳媒報道，近日一段結婚影片於網絡瘋傳，內容是廣東一對新人在酒店舉行婚宴的情景，令人驚訝的是新郎和新娘外表懸殊，引來一眾網民好奇，為何新郎可以成功抱得美人歸。從影片可見，現場非常熱鬧，新郎和新娘牽手步出酒店門口，看來年輕的女方身型高佻，笑容甜美。

至於新郎比新娘矮半個頭，一臉嚴肅，不知是否因大喜之日而緊張起來。不過，新娘與新娘並排而行，對比頗大，感覺新娘牽的是父親，似父女多於夫妻。原來新郎今年30歲，新娘則年僅19歲，二人相差足足11歲，男方比實際年齡看來更老成。

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網民︰究竟我輸在哪裡？

雖然二人年齡有點距離，但無阻他們相愛，女方在現場亦笑得很開心，滿臉幸福的樣子。可是網民似乎有另一種想法，不解新娘為何嫁給男方，留言「究竟我輸在哪裡？」、「大叔都能娶到美娘子」、「他家挖礦嗎？」、「有錢人想娶誰都行」。

不少人質疑男方家裡一定很有錢，女生才不顧對方外表嫁過去。可是新郎的親友為他平反指，他只是出生於普通家庭，雖然顏值不高，但非常照顧女方。二人透過相睇認識，男方主動出擊追求女生，雙方拍拖一段時間，彼此了解才決定結婚。

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責任編輯︰王明芳