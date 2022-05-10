【靚太廚房】下廚新手必學香脆炸黃金豆腐　幼稚園老師教5種食材做出家常小食

▲ 幼稚園老師Michelle經常於Facebook專頁戀上味覺分享簡易食譜。

香脆的炸豆腐再加上鹹蛋黃的鹹香，這道價廉物美的簡單家常菜拌飯一流。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享少油版黃金豆腐食譜，做法簡單又好吃，下廚新手完全零難度！

▲ 黃金豆腐。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

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材料

板豆腐 兩磚 鹹蛋黃 三隻 牛油 20克 生粉 五湯匙 糖 半茶匙

做法

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1. 用重物將豆腐壓10分鐘，去除多餘水份，再用廚紙抹乾水。

2. 將鹹蛋黃取出，蒸十分鐘至熟，壓成蓉。

3. 豆腐切成大塊，放入袋中上粉。

4. 將豆腐放入氣炸鍋，掃上少許油份，用180度炸12分鐘，或用油鍋炸至金黃色，盛起。

5. 用中細火將牛油煮溶。

6. 將鹹蛋蓉加入牛油中，煮至起泡。

7. 加入調味料並炒勻後，再將豆腐回鑊，炒勻即可。

下廚小貼士

市面上有盒裝板豆腐，亦可到街市購買。

用重物壓去水份，令豆腐更乾身。

可按個人口味將鹹蛋黃份量增加。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧