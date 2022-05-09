【個案追蹤】衞生署現集中追蹤4處所　張竹君：患者傳染期內共膳人士須檢疫　

▲ 衞生署現集中追蹤4處所，張竹君指患者傳染期內共膳人士須檢疫 （陳靜儀攝）

第5波疫情持續回落，衞生防護中心恢復個案追蹤，中心傳染病處主任張竹君表示，現時集中追蹤4個處所包括食肆、老人院、學校及公司；又指現時每宗社區個案都會追蹤其傳染期內（即發病／確診前2日）行蹤，患者同住人士及傳染期內共膳人士則須檢疫。

張竹君指，現時會要求確診者上載安心出行資料，當局不會公布每宗個案行蹤，但會分析相關食肆染疫人數、確診者用膳時段及坐位，判斷是否有爆發，如有才會公布；而同一工作地點如有3宗個案亦會再分析。

張竹君解釋集中食肆個案追蹤是由於市民進食時沒戴口罩，恐有超級傳播出現，而現時疫苗通行證可助當局追蹤食客。至於密切接觸者是否需要入社區隔離設施視乎個人需要。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早建議要求進出會除口罩的表列處所人士，需要展示快速檢測陰性證明，如食肆，詳情請看：下一頁；被問到是否有需要，張竹君沒有回應，僅指現時已要求學童及教職員回校前快測，認為學校有需要，以防止爆發。

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記者：鄧凱文