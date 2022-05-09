【太空科技】衛星載親人骨灰環繞地球運行　中學生設計嶄新悼念方式奪最佳太空企業獎

▲ 聖士提反女子中學團隊項目「spASH 」獲港大太空研究實驗室總監Quentin Parker教授及導師提供指導。（港大提供）

中學生也有潛質成為「太空企業家」。香港大學舉辦、全港首個讓中學生參與「立方衛星」設計和製作的「新時代太空經濟計劃」決賽於上月底舉行，由傳統名校聖士提反女子中學團隊憑著設計嶄新悼念親人方式，將親人骨灰放入「立方體衛星」環繞地球運行，奪得「最佳太空企業獎」，私校滬江維多利亞學校團隊則憑農作物遙距實時監測系統奪得「最佳項目獎」。

「最佳項目獎」由滬江維多利亞學校「農業監測項目」奪得，學生構思利用「立方衛星」，創建遙距實時監測系統，以提升農作物產量及農業生產力。學生團隊成員謝杺豫說，計劃讓他有機會探索太空經濟這項新領域，眼界大開，將來更會考慮報讀相關課程。

「最佳太空企業獎」則由聖士提反女子中學「spASH 」項目獲得，團隊提出將已故親人小量骨灰放入「立方體衛星」繞著地球運行，期間把地球的照片傳送到地面，地面的後人也可發訊息上太空，項目被大會形容為別具意義，讓一般大衆以可負擔的經濟方式悼念親人，領隊老師邱老師指出，學生探索主題時，可實現太空領域的跨學科學習，確保原型設計和直播視頻等技術的可行性，以及營銷計劃是否合乎市場需求，形容這對於其學校團隊來說，是一次難忘的STEM學習體驗。

香港李寶椿聯合世界書院亦透過裝備紅外綫感測器的立方衛星，精準檢測全球油污外洩範圍，以更經濟的可持續發展方式處理油污問題，憑「Seatellite」項目奪得最佳STEM項目獎；漢基國際學校（第一組）則透過模擬製作「立方衛星」機載高光譜相機，分析土壤鹽度，以應對亞洲人口迅速增長所衍生的糧食安全風險，奪得最受歡迎項目獎。

新時代太空經濟計劃（Business & Economy in Space Technology，簡稱BEST）由港大「菁英聚‧港大」、港大太空研究實驗室，以及推動太空發展研究的創星滙（香港）合辦，旨在培育和成就新一代「太空企業家」，參加者透過講座及兩個學期工作坊，了解太空科技和太空數據如何為「新太空」時代帶來商業機會。決賽於上月30日舉行，22間參賽中學包括天主教崇德英文書院、迦密柏雨中學及皇仁書院等，學生需運用所學太空科學、商業及數據分析知識，和「立方衛星」設計原則，針對聯合國17個可持續發展目標下，具迫切性的議題和挑戰，就應對極端天氣、糧食危機及能源問題等提出解決方案，設計可行的「立方衛星」原型，締造具價值的商業機會，有助香港及大灣區及規劃人類未來的發展藍圖。

由業內專家組成的評判團表示讚揚參賽學生隊伍構思和設計意念新穎，勝過以往不少同類比賽作品，既能針對全球危機提出具體解決方案，同時顧及商業及技術可行性，「水平之高媲美不少大專生及創科公司的設計」。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，新太空經濟是全球大數據的重點發展之一，港大希望中學生透過此計劃對前沿科學知識和科技有更深刻認識，並期望藉此培養新一代的太空經濟企業家。

▲ 滬江維多利亞學校設計透過「立方衛星」遙距實時監測農作物，以提高產量。（港大提供）

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記者：馮琪雅