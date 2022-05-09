【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉將軍澳日出康城、元朗尚悅等廈
社會 20:18 2022/05/09
政府今日（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處以下40個指明地方的人士，須於5月10日或之前接受核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，包括將軍澳日出康城首都5座威尼斯、屯門翠寧花園2座、元朗尚悅8座等。
任何人於5月3日至9日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月10日或11日檢測，指明地點如下：
- 屯門友愛邨愛德樓
- 觀塘翠屏（北）邨翠榕樓
- 荃灣享成街10號香城大廈
- 沙田銀禧花園1座
- 荃灣豪景花園富儷閣
- 元朗尚悅8座
- 葵涌大窩口邨富賢樓
- 屯門翠寧花園2座
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 天水圍天逸邨逸濤樓
- 青衣盈翠半島10座
- 屯門富泰邨仁泰樓
- 將軍澳日出康城首都5座威尼斯
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 葵涌葵賢苑葵謙閣
- 屯門兆康苑兆豪閣
- 屯門兆麟苑銀麟閣
- 沙田廣源邨廣橡樓
- 上水彩園邨彩屏樓
- 牛頭角觀塘花園大廈燕子樓
- 薄扶林華富二邨華泰樓
- 油塘高翔苑高恆閣
- 油塘油翠苑沃美閣
- 九龍灣麗晶花園21座
- 上環皇后大道中378號福陞閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
- 旺角洗衣街141-145號正華大廈
- 上水祥龍圍邨呈祥樓
- 大角嘴港灣豪庭6座
- 馬鞍山富輝花園1座
- 大埔昌運中心富昌閣
- 粉嶺榮福中心2座
- 青衣長安邨安湖樓
- 青衣灝景灣2座
- 鑽石山海港花園1座
- 香港仔福群大樓B座
- 土瓜灣樂民新邨樂德樓
- 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
- 旺角海富苑海韻閣
- 黃大仙黃大仙下邨（一區）龍澤樓
點擊即看強制檢測公告詳細名單及檢測日子。
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記者：鄧凱文