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【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳日出康城、元朗尚悅等廈

社會 20:18 2022/05/09

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

40幢大廈納強檢，涉將軍澳日出康城、元朗尚悅等廈（資料圖片）

政府今日（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處以下40個指明地方的人士，須於5月10日或之前接受核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，包括將軍澳日出康城首都5座威尼斯、屯門翠寧花園2座、元朗尚悅8座等。

任何人於5月3日至9日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月10日或11日檢測，指明地點如下：

  • 屯門友愛邨愛德樓
  • 觀塘翠屏（北）邨翠榕樓
  • 荃灣享成街10號香城大廈
  • 沙田銀禧花園1座
  • 荃灣豪景花園富儷閣
  • 元朗尚悅8座
  • 葵涌大窩口邨富賢樓
  • 屯門翠寧花園2座
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 天水圍天逸邨逸濤樓
  • 青衣盈翠半島10座
  • 屯門富泰邨仁泰樓
  • 將軍澳日出康城首都5座威尼斯
  • 將軍澳彩明苑彩楊閣
  • 葵涌葵賢苑葵謙閣
  • 屯門兆康苑兆豪閣
  • 屯門兆麟苑銀麟閣
  • 沙田廣源邨廣橡樓
  • 上水彩園邨彩屏樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈燕子樓
  • 薄扶林華富二邨華泰樓
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 油塘油翠苑沃美閣
  • 九龍灣麗晶花園21座
  • 上環皇后大道中378號福陞閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
  • 旺角洗衣街141-145號正華大廈
  • 上水祥龍圍邨呈祥樓
  • 大角嘴港灣豪庭6座
  • 馬鞍山富輝花園1座
  • 大埔昌運中心富昌閣
  • 粉嶺榮福中心2座
  • 青衣長安邨安湖樓
  • 青衣灝景灣2座
  • 鑽石山海港花園1座
  • 香港仔福群大樓B座
  • 土瓜灣樂民新邨樂德樓
  • 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
  • 旺角海富苑海韻閣
  • 黃大仙黃大仙下邨（一區）龍澤樓

點擊即看強制檢測公告詳細名單及檢測日子。

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記者：鄧凱文

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