【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳日出康城、元朗尚悅等廈

▲ 40幢大廈納強檢，涉將軍澳日出康城、元朗尚悅等廈（資料圖片）

政府今日（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處以下40個指明地方的人士，須於5月10日或之前接受核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，包括將軍澳日出康城首都5座威尼斯、屯門翠寧花園2座、元朗尚悅8座等。

任何人於5月3日至9日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月10日或11日檢測，指明地點如下：

屯門友愛邨愛德樓

觀塘翠屏（北）邨翠榕樓

荃灣享成街10號香城大廈

沙田銀禧花園1座

荃灣豪景花園富儷閣

元朗尚悅8座

葵涌大窩口邨富賢樓

屯門翠寧花園2座

天水圍天悅邨悅貴樓

天水圍天逸邨逸濤樓

青衣盈翠半島10座

屯門富泰邨仁泰樓

將軍澳日出康城首都5座威尼斯

將軍澳彩明苑彩楊閣

葵涌葵賢苑葵謙閣

屯門兆康苑兆豪閣

屯門兆麟苑銀麟閣

沙田廣源邨廣橡樓

上水彩園邨彩屏樓

牛頭角觀塘花園大廈燕子樓

薄扶林華富二邨華泰樓

油塘高翔苑高恆閣

油塘油翠苑沃美閣

九龍灣麗晶花園21座

上環皇后大道中378號福陞閣

秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

旺角洗衣街141-145號正華大廈

上水祥龍圍邨呈祥樓

大角嘴港灣豪庭6座

馬鞍山富輝花園1座

大埔昌運中心富昌閣

粉嶺榮福中心2座

青衣長安邨安湖樓

青衣灝景灣2座

鑽石山海港花園1座

香港仔福群大樓B座

土瓜灣樂民新邨樂德樓

長沙灣蘇屋邨壽菊樓

旺角海富苑海韻閣

黃大仙黃大仙下邨（一區）龍澤樓

點擊即看強制檢測公告詳細名單及檢測日子。

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記者：鄧凱文