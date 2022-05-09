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【隨機傷人】油麻地廟街玻璃樽傷人案釀4傷　警拘36歲尼泊爾籍精神病男

社會 20:45 2022/05/09

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油麻地廟街玻璃樽傷人案釀4傷，警拘36歲尼泊爾籍精神病男（曾秋文攝）

今早6時許，有一名36歲尼泊爾籍無業男子在油麻地廟街隨機用玻璃樽隨機襲擊途人頭部，事件造成4人受傷，他們暫無生命危險，但其中一名76歲老翁仍然留醫。警方於案發一小時內於廣東道近眾坊街以「連環傷人及外出時未有提供有效身份證明文件」拘捕該疑犯，並指他有精神病背景，不排除因病發犯案。

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今早6點20至40分，警方接獲大量報案，指一名男子白色衣服、深色褲、橙色袋在油麻地區域，隨機以硬物襲擊途人。警方到場後，分別於上海街、吳松街、佐敦道及廟街發現2男2女傷者，年齡介乎46至76歲，均頭部被硬物致傷，他們暫無生命危險，但其中一名76歲老翁仍然留醫。

警方其後透露閉路電視鎖定疑犯逃走路線，正當警方追緝疑人其間，1名男子神情呆滯在油麻地警署外徘徊，之後一小時內在廣東道近眾坊街截停該疑犯，並搜查不到其身分證明文件，遂以「連環傷人及外出時未有提供有效身份證明文件」將其帶署扣查。

油尖警區刑事調查隊第三隊案件主管偵緝督察吳嘉煒表示，被捕男子為36歲尼泊爾籍，報稱無業；並指他患約10年精神病，不排除他案發時病發因而犯案，正調查其犯案動機及目標，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

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記者：曾秋文、鄧凱文

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