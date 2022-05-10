【復常之路】私人池缺救生員月薪2萬搶人　外判商：半山兩成屋苑池未重開

▲ 泳池可重開，不過許多私人泳池因請不到人手而未能重開。（陳國峰攝）

政府早前宣布由5月5日起放寬社交距離措施，允許泳池、泳灘重開，惟有本港大型私人池救生員外判公司經營者向本報透露，疫情下考救生章人數大減，且續牌考試遲遲未重啟，令救生員人手短缺問題較往年更為嚴重，單計半山豪宅區有兩成屋苑泳池無法重開，「月收入已經逼近政府救生員，薪水較以前翻返一倍。」

維景灣畔業主委員會主席陳繼偉表示，私人池水樣本化驗大排長龍，令不少泳池難以即時重開，其屋苑的2個私人池最快也要等到5月18日才可重開。他亦指出今年聘救生員難度倍增，起碼都要月薪2萬，「過去好少話要超過2萬的。」

泳池時開時關 人手流失嚴重

本港大型私人池救生員外判公司經營者李先生（化名）指，今年救生員緊張及短缺程度更加嚴重，加上疫情下救生章考試暫停，變相令救生員市場「洛陽紙貴」。他透露，全港不少屋苑都因為聘用救生員成本急升而暫停開放泳池，「半山可能有兩成私人泳池開唔到」。李先生指，疫情之前私人屋苑救生員時薪大約保持在50至60元，而目前來說大約都要80至90元，如果臨時急聘替工，時薪可以高達180元，「已經逼近政府救生員的薪資。」

他引述香港拯溺總會數字，在2018/19年度泳池救生章簽發數量達3,768人，而到了2020/21年就只有2,276人，單從數字上看已經減少約4成。他補充指，疫情兩年時間，泳池時開時關，非常不穩定，不少人找到其他穩定工作便離開這一行業；另外加上不少持牌者在疫情期間救生章到期，而考試無期下，難以續期，相信有一定數量都選擇不再從事救生員工作。



據了解，貝沙灣室外、赤柱富豪海灣、天水圍嘉湖山莊、北角城市花園暫時都未打算如期重開。而在社交媒體上的救生員公開群組，無論是長工還是替工，開出的價錢都在月薪2萬元以上，灣仔、半山的豪宅都開出高價聘請救生員人手，並包的士交通費。

急宣布寬防疫 樣本化驗排長龍

前西貢區議員、維景灣畔業委會主席陳繼偉指，今年聘請救生員的難度較往年增加許多，指「過去私人泳池請救生員基本不用上兩萬，而現時請替工大約都要時薪100元左右，起碼都要月薪2萬。」不過他指，維景灣畔泳池暫時未能開放，原因主要在政府急急宣布放寬，私人泳池的水樣本測驗仍在實驗室「塞車」中，「我們屋苑最快都要到5月18日先開到。」

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記者：袁澍