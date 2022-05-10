【人手緊缺】政府兼職救生員　今年僅聘獲100多人

▲ 救生員人手不足問題持續多年。（陳國峰攝）

私人泳池救生員人手緊缺，而政府救生員人手不足狀況亦加劇。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，疫情下雖然季節性救生員基本需求大降，但參考去年需要265名季節性救生員的數字，康文署今年至今只聘請到100多人，人手嚴重不足，康文署轄下42個刊憲泳灘，亦僅有15個提供救生服務，本周四亦只能開放14個公眾泳池。

根據康文署的數字，季節性救生員人數數年來跌勢驚人，疫情前的2018及2019年， 每年人手需求維持在953人及848人，但實際聘用人數則從2018年的674人一年間跌至480人。疫情下的2020及2021年，實際聘用人數僅僅只有308及214人（截至2021年6月1日）。

▲ 香港政府拯溺員總工會主席鄧子安。（冼偉倫攝）

15泳灘有服務 周四只開14泳池

因應疫情趨緩，政府宣布上周開放泳灘、泳池，但康文署轄下42個刊憲泳灘，僅有15個提供救生服務。鄧子安表示，目前泳灘及泳池看似有足夠人手，但實則是向未開放的泳灘「借人」。

康文署回覆查詢時指，現時署方聘請了約1,400名長期服務救生員及百多名季節性救生員。42個刊憲泳灘有15個上周四重開，其餘救生員服務繼續暫停；5月12日署方會首先重新開放14個公眾游泳池，並於5月16日增加開放至38個公眾游泳池予市民使用。康文署解釋，現正進行開放游泳池的準備工作，包括抽取池水樣本進行化驗及等候池水的化驗結果，以確保池水清潔衞生。

受疫情影響，原定在今年1至4月舉行的本年度季節性救生員遴選面試及技能測試亦暫停。至於重新開放泳灘/泳池設施的數目，將視乎招聘季節性救生員的進度。

康文署表示，自4月起已加快舉行季節性救生員遴選面試及技能測試，獲聘救生員將會陸續上任，以配合重開水上場地的運作需要。康文署強調在本年泳季採取一系列措施，包括檢討本年泳季季節性救生員薪酬，把月薪連約滿酬金增加超過7%，至超過24,000元，並新增設額外2,000元約滿酬金，以資助季節性考生員投考/複修相關救生章的費用。

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