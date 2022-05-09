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【入職條件】教工會促教育局加開基本法測試場次　免延誤學校招聘教師程序

社會 22:50 2022/05/09

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有校長向議員反映，若教師未能報考，會對學校招聘教師造成頗大影響。（資料圖片）

香港教育工作者工會表示，近日接獲不少教師反映，未能成功報考《基本法》測試，或於年初第1輪考試中未能取得理想成績而需要再次應考，擔憂會對申請教席或轉任帶來影響，工會憂測試安排會對學校招聘教師造成延誤，促請教育局考慮短期內加開考試場次。

教育局以先導形式為教師舉辦兩輪《基本法》測試，首輪已於1月初舉行，第2輪則礙於疫情關係，延至5月21日舉行。教工會主席黃建豪指出，本年學校對招聘教師的需求甚殷，憂慮測試安排會對選拔人才有所延誤。

立法會朱國強議員亦收到不少校長反映，5至7月為學校招聘高峰期，若教師因各種問題未能報考《基本法》測試，會對學校招聘教師造成頗大影響。

教工會致函教育局，要求局方考慮短期內加開《基本法》測試的場次，讓準教師和現職教師應考，以免影響同工就職機會，相信同時可為業界提供更多彈性，讓學校能如期聘用足夠人手填補空缺，以維持下學年正常運作。

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責任編輯：馮琪雅

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