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【學校快測】有學校日日抽學生即場覆檢　校長盼下月毋須全校快測免浪費

社會 07:05 2022/05/10

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中華基督教會桂華山中學自上周二（3日）復課後每日要求部分學生即場覆檢快測結果。（學校提供相片）

全港學校自上月底起陸續恢復面授課堂，政府要求師生每日上學前先做快速測試，有中學為教育學生認真做快測結果，上周復課以來每日抽查數人，要求在學校即場覆檢；校長表示現時疫情回落，盼政府能早日放寬至毋須要求所有人每日做快測，以免造成浪費。

中華基督教會桂華山中學校長黃仲良表示，該校在上周二（3日）恢復半日面授課堂後，師生每日須上載快測結果至學校網上平台e-class，倘檢測結果有問題，學生入校門拍卡時便會發出特別響聲，教職員隨即上前了解學生是否錯誤上傳資料，或未做快測等，如有需要便安排在校內有隔板的位置補做快測。而學校早於復課日向所有學生派發防疫福袋，內有20個快測套裝，不只限於派發給有需要的學生。

所有人每日快測要求　校長盼放寬

教育局指引列明學校可抽查個案，並要求覆檢。黃仲良指，該校每日會抽查數名學生，即使學生已在家完成快測，也要在校做多一次快測，復課首周每日針對一級學生進行抽查，日後或改為各級抽一些學生覆檢，務求教育學生認真做快測，至今運作順利。

由於疫情數字回落，若學校陸續回復正常上課，疫情仍然受控，黃仲良希望政府在6月取消要求所有人每日做快測要求，「雖然只係幾蚊一個快測包，但都會有啲浪費」，建議有需要可考慮抽查為部分學生做快測。

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記者：馮琪雅

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